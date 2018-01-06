В Новосибирском зоопарке впервые за пять лет родился детёныш пумы
Пумы из Новосибирского зоопарка стали родителями — сколько точно появилось детёнышей пока неизвестно.
«Самка Милана родила в конце ноября, приводит слова заведующей отделом хищных животных Розы Соловьевой сайт Новосибирского зоопарка. — И, как все кошки, первые недели скрывала малышей, редко выходила из укрытия. Наши пумы круглогодично живут на улице, у них хорошо утепленный домик, куда так просто не заглянешь. Мы не стали их тревожить, и потому точно еще не знаем, сколько у Миланы детенышей.
По информации зоопарка, пока удалось увидеть только одного малыша. «Он вышел из домика, огляделся и попробовал мясо. Очень симпатичный, голубоглазый и пятнистый», — поделились сотрудники.
Детёнышей пумы в Новосибирском зоопарке не было уже пять лет. Обычно в помёте у пум от 1 до 6 детенышей. Сколько котят у 10-летней самки пумы Миланы и 14-летнего самца Гудзона, биологи узнают уже в ближайшее время, уточнили в зоопарке.
Недавно в Новосибирском зоопарке родилась тройня и у пары речных выдр: детёныши открыли глаза и набирают вес, но не выходят из укрытия.
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Анна Богданова
Фото Владимира Шадрина