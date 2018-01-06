В Новосибирском зоопарке впервые за пять лет родился детёныш пумы





Самка пумы родила потомство в конце ноября





Пумы из Новосибирского зоопарка стали родителями — сколько точно появилось детёнышей пока неизвестно.







«Самка Милана родила в конце ноября, приводит слова заведующей отделом хищных животных Розы Соловьевой сайт Новосибирского зоопарка. — И, как все кошки, первые недели скрывала малышей, редко выходила из укрытия. Наши пумы круглогодично живут на улице, у них хорошо утепленный домик, куда так просто не заглянешь. Мы не стали их тревожить, и потому точно еще не знаем, сколько у Миланы детенышей.





Пока сотрудникам показался только один детёныш





По информации зоопарка, пока удалось увидеть только одного малыша. «Он вышел из домика, огляделся и попробовал мясо. Очень симпатичный, голубоглазый и пятнистый», — поделились сотрудники.



Детёнышей пумы в Новосибирском зоопарке не было уже пять лет. Обычно в помёте у пум от 1 до 6 детенышей. Сколько котят у 10-летней самки пумы Миланы и 14-летнего самца Гудзона, биологи узнают уже в ближайшее время, уточнили в зоопарке.







Пумы не рождались в Новосибирском зоопарке уже пять лет





Недавно в Новосибирском зоопарке родилась тройня и у пары речных выдр: детёныши открыли глаза и набирают вес, но не выходят из укрытия.