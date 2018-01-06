Попавший в перестрелку в США новосибирец умер и стал донором для четверых людей





Органы случайно погибшего новосибирца спасли жизнь четверым людям

Новосибирец Антон Кемаев, который стал жертвой перестрелки в американском городе Питтсбурге 19 декабря, умер после девяти дней комы — его органы спасли жизнь четверых людей.





О смерти новосибирца 3 января сообщило американское издание «Pittsburg Post-Gazette». Когда Антон был в коме, его друзья и родственники просили сжать руки, если он их слышит, и он это делал, пишет издание. Однако «врачи сказали, что это всего лишь рефлекс, симптом умирающего мозга», — приводит «Pittsburg Post-Gazette» слова друга Кемаева Владимира Шляхтина.





По информации «Pittsburg Post-Gazette», жена Антона Кемаева Ольга, приехала к мужу, оформив срочную визу. Трое их детей остались в Новосибирске. После того, как стало ясно, что мозг Кемаева умер, Ольга решила отключить его от аппаратов. «Госпожа Кемаева оформила документы, чтобы он (Антон Кемаев) стал донором органов», — сообщает издание.

В итоге органы Кемаева пересадили четверым людям.







Один из них — 35-летний Джон Бонд. В 2007 году у него развилось заболевание почек, и он оставил службу в Национальной гвардии США по

состоянию здоровья. В списке ожидающих органы он был почти три года, с сентября находился на диализе. Когда жена Бонда, 33-летняя Эрин,узнала, что донором стал «35-летний русский, который умер от огнестрельного ранения», начала искать сводки в Google и нашла историю Кемаева. Операция прошла успешно.





Господин Бонд и его жена Эрин выразили благодарность госпоже Ольге Кемаевой за пожертвование органов. «Вы спасли мне жизнь», — приводит слова Бонда «Pittsburg Post-Gazette», адресованные жене Антона Кемаева.