Полицейские задержали голубоглазого грабителя цветочного салона
Новосибирские полицейские раскрыли грабёж цветочного салона — преступник забрал из кассы деньги, угрожая ножом.
«30 декабря в 05.20 в цветочном павильоне по адресу ул. Троллейная, 15 к.1 неустановленный мужчина, угрожая продавщице ножом, похитил из кассы денежные средства в сумме 7300 рублей, после чего скрылся», — сообщили 6 января в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Как уточнили в полиции, в цветочном салоне были установлены камеры видеонаблюдения, — записи помогли полицейским поймать подозреваемого. Им оказался 24-летний житель Ленинского района. Молодой человек уже был судим за кражу и грабёж. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Сейчас расследование продолжается. Кроме того, сотрудники уголовного розыска проверяют его причастность к аналогичным преступлениям и просят пострадавших сообщить об этом в полицию.
Похожий случай произошёл в Новосибирске летом — трое мужчин ограбили цветочный салон в Ленинском районе на 9 тысяч рублей.
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Анна Богданова
Фото из архива НГС (1), ГУ МВД России по Новосибирской области (2)