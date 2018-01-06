Полицейские задержали голубоглазого грабителя цветочного салона

Цветочный салон мужчина ограбил, угрожая ножом продавщице
Цветочный салон мужчина ограбил, угрожая ножом продавщице

Новосибирские полицейские раскрыли грабёж цветочного салона — преступник забрал из кассы деньги, угрожая ножом. 


«30 декабря в 05.20 в цветочном павильоне по адресу ул. Троллейная, 15 к.1 неустановленный мужчина, угрожая продавщице ножом, похитил из кассы денежные средства в сумме 7300 рублей, после чего скрылся», — сообщили 6 января в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.


24-летний подозреваемый уже привлекался по аналогичным статьям
24-летний подозреваемый уже привлекался по аналогичным статьям

Как уточнили в полиции, в цветочном салоне были установлены камеры видеонаблюдения, — записи помогли полицейским поймать подозреваемого. Им оказался 24-летний житель Ленинского района. Молодой человек уже был судим за кражу и грабёж. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Сейчас расследование продолжается. Кроме того, сотрудники уголовного розыска проверяют его причастность к аналогичным преступлениям и просят пострадавших сообщить об этом в полицию. 


Похожий случай произошёл в Новосибирске летом — трое мужчин ограбили цветочный салон в Ленинском районе на 9 тысяч рублей

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