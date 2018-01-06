Жители домов на Фабричной пытаются призвать мэрию восстановить подземный переход через мост

Подземный пешеходный переход на Фабричной

Жители дома № 22 по улице Фабричной в Железнодрожном районе Новосибирска пытаются добиться от мэрии восстановления подземных пешеходных переходов через Димитровский мост — сейчас там живут бродячие собаки и бомжи. Чтобы перейти оживлённую магистраль, люди проходят лишний километр или перебегают дорогу, рискуя жизнью.







Пешеходы вынуждены проходить лишний километр, чтобы перейти оживлённую магистраль





«Там собаки, бомжи, вонь стоит, всё завалено бутылками, — рассказал НГС.НОВОСТИ житель дома № 22 по улице Фабричной Андрей Красильников. — Я был со стороны Владимировской. Дорожка вся прочищена, коммунальные службы работают, прочищают. Но только пешеход упирается в магистраль. Дальше что остается делать? Либо перебегать магистраль, оживлённую трассу, рискуя своей жизнью. Либо нужно возвращаться почти километр до Туннельного спуска. Там ближайший светофор и пешеходный переход».







Неработающий подземный пешеходный переход





По его словам, подземный пешеходный переход в заброшенном состоянии уже долго. Их дом сдали около двух лет назад, и всё это время жители пытаются привлечь внимание властей к проблеме. 6 января Андрей Красильников снова начал заниматься этим вопросом и написал обращение в администрацию Центрального округа.

По наблюдениям местных жителей, переход стал ночлегом для бездомных

«На этом участке мост конструктивно оборудован и имеет шесть пешеходных входов/выходов в подземный переход для пересечения Димитровского моста, но по неизвестным причинам на текущий момент находится в аварийном состоянии уже многие годы, — сказано в обращении (электронная версия документа есть в редакции). — Освещение полностью отсутствует, что представляет опасность для тех, кто может случайно попасть в этот подземный переход по незнанию. Этот подземный переход очень важен для жителей нашего дома и района в целом, так как это единственная возможность на данном участке пересечь пешком Димитровский мост».







НГС.НОВОСТИ отправили запрос в мэрию по поводу состояния пешеходного перехода и перспективы его использования.





В октябре новосибирцы жаловались на надземный пешеходный переход на Бердском шоссе — там не было света и нужно было пробираться по грудам мусора. Позже мэрия заявила, что освещения не было из-за воров, которые украли кабель.