Жители домов на Фабричной пытаются призвать мэрию восстановить подземный переход через мост

Подземный пешеходный переход на Фабричной
Подземный пешеходный переход на Фабричной

Жители дома № 22 по улице Фабричной в Железнодрожном районе Новосибирска пытаются добиться от мэрии восстановления подземных пешеходных переходов через Димитровский мост — сейчас там живут бродячие собаки и бомжи. Чтобы перейти оживлённую магистраль, люди проходят лишний километр или перебегают дорогу, рискуя жизнью. 


Пешеходы вынуждены проходить лишний километр, чтобы перейти оживлённую магистраль
Пешеходы вынуждены проходить лишний километр, чтобы перейти оживлённую магистраль


«Там собаки, бомжи, вонь стоит, всё завалено бутылками, — рассказал НГС.НОВОСТИ житель дома № 22 по улице Фабричной Андрей Красильников. — Я был со стороны Владимировской. Дорожка вся прочищена, коммунальные службы работают, прочищают. Но только пешеход упирается в магистраль. Дальше что остается делать? Либо перебегать магистраль, оживлённую трассу, рискуя своей жизнью. Либо нужно возвращаться почти километр до Туннельного спуска. Там ближайший светофор и пешеходный переход».


Неработающий подземный пешеходный переход
Неработающий подземный пешеходный переход


По его словам, подземный пешеходный переход в заброшенном состоянии уже долго. Их дом сдали около двух лет назад, и всё это время жители пытаются привлечь внимание властей к проблеме. 6 января Андрей Красильников снова начал заниматься этим вопросом и написал обращение в администрацию Центрального округа. 

По наблюдениям местных жителей, переход стал ночлегом для бездомных
По наблюдениям местных жителей, переход стал ночлегом для бездомных

«На этом участке мост конструктивно оборудован и имеет шесть пешеходных входов/выходов в подземный переход для пересечения Димитровского моста, но по неизвестным причинам на текущий момент находится в аварийном состоянии уже многие годы, — сказано в обращении (электронная версия документа есть в редакции). — Освещение полностью отсутствует, что представляет опасность для тех, кто может случайно попасть в этот подземный переход по незнанию. Этот подземный переход очень важен для жителей нашего дома и района в целом, так как это единственная возможность на данном участке пересечь пешком Димитровский мост». 


НГС.НОВОСТИ отправили запрос в мэрию по поводу состояния пешеходного перехода и перспективы его использования. 


В октябре новосибирцы жаловались на надземный пешеходный переход на Бердском шоссе — там не было света и нужно было пробираться по грудам мусора. Позже мэрия заявила, что освещения не было из-за воров, которые украли кабель

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