Больше 80 домов в Ленинском районе остались без воды

Воды в 80 домах нет со вчерашнего дня

В Новосибирске больше 80 домов остались без холодной воды из-за аварии — дефект в водоводе обещают устранить только к вечеру.





По информации на муниципальном портале «Мой Новосибирск», причина аварии — дефект водоводов на улице 2-я Карпинского, 4 и на улице Южной, 40/3. Воды нет почти в 80 домах на улице Южной и 2-я Карпинского в Ленинском районе.





Восстановить работу, сообщается на портале, планируют к 17:00 в домах на Карпинского и только к 22:00 — в домах на Южной.





Иногда новосибирцы устают ждать ремонтников и начинают действовать сами — так недавно жители улицы Алуштинской и 1-го Часового переулка ОбьГЭС начали ремонт порыва на водопроводе за свой счёт после того, как им отказали в помощи работники аварийной бригады МУП «Горводоканал».