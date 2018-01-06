Птенец вылупился из лежавшего у батареи перепелиного яйца в квартире многоэтажки

Первый птенец вылупился 2 января

Новосибирский школьник сделал инкубатор из обычной коробки и вывел двух перепёлок — «высидеть» птенцов помогла обычная батарея в его комнате.





«Посмотрел ролик на Ютюбе про полезность яиц перепёлок. Решил сделать инкубатор и вывести хотя бы одну, — рассказал НГС.НОВОСТИ 12-летний школьник Артём Богданов. — Лампу с проводом закрыл плотным стаканчиком (родители пили из него кофе на заправке), вырезал отверстие в коробке и загерметизировал стаканчик с помощью клеевого пистолета».







Инкубатор школьник сделал из обычной коробки





Кроме того, рассказал школьник, он сделал закрытое прозрачным пластиком окошко, чтобы наблюдать за процессом. «Яйца поставил к батарее в своей комнате и обложил инкубатор подушками. Правда, у меня не было регулятора температуры, был только градусник. Приходилось то включать, то выключать лампу и двигать коробку то на 20 сантиметров ближе к батарее, то дальше».







Инкубатор школьник сделал примерно за 40 минут, а за процессом следил 17 дней





Яйца, по его словам, он купил в частном секторе по объявлению, — «нужны оплодотворённые, а магазинные не подходят». 17 дней школьник следил, чтобы температура была примерно 37,8 градуса.





Перепёлкой, «высидевшей» птенца, стала батарея в многоэтажке





«2 января мы услышали звуки. Хотя я, честно говоря, не ожидал, потому что перепады температур всё-таки были, — рассказал о рождении первого птенца Артём. — Через два дня вылупился второй, правда, встать он так и не смог, не выжил».





Всего из 30 яиц с помощью обычной батареи вылупилось два птенца. Выжившего Артём назвал Леонидом.





Новосибирцы нередко держат в квартирах необычных питомцев, в том числе хищников. Недавно НГС.НОВОСТИ писали о программисте, который завёл в квартире львёнка.





Так появились птенцы с помощью батареи в обычной многоэтажке



