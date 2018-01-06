Птенец вылупился из лежавшего у батареи перепелиного яйца в квартире многоэтажки

Первый птенец вылупился 2 января
Первый птенец вылупился 2 января

Новосибирский школьник сделал инкубатор из обычной коробки и вывел двух перепёлок — «высидеть» птенцов помогла обычная батарея в его комнате. 


«Посмотрел ролик на Ютюбе про полезность яиц перепёлок. Решил сделать инкубатор и вывести хотя бы одну, — рассказал НГС.НОВОСТИ 12-летний школьник Артём Богданов. — Лампу с проводом закрыл плотным стаканчиком (родители пили из него кофе на заправке), вырезал отверстие в коробке и загерметизировал стаканчик с помощью клеевого пистолета». 


Инкубатор школьник сделал из обычной коробки
Инкубатор школьник сделал из обычной коробки


Кроме того, рассказал школьник, он сделал закрытое прозрачным пластиком окошко, чтобы наблюдать за процессом. «Яйца поставил к батарее в своей комнате и обложил инкубатор подушками. Правда, у меня не было регулятора температуры, был только градусник. Приходилось то включать, то выключать лампу и двигать коробку то на 20 сантиметров ближе к батарее, то дальше». 


Инкубатор школьник сделал примерно за 40 минут, а за процессом следил 17 дней
Инкубатор школьник сделал примерно за 40 минут, а за процессом следил 17 дней


Яйца, по его словам, он купил в частном секторе по объявлению, — «нужны оплодотворённые, а магазинные не подходят». 17 дней школьник следил, чтобы температура была примерно 37,8 градуса. 


Перепёлкой, «высидевшей» птенца, стала батарея в многоэтажке
Перепёлкой, «высидевшей» птенца, стала батарея в многоэтажке


«2 января мы услышали звуки. Хотя я, честно говоря, не ожидал, потому что перепады температур всё-таки были, — рассказал о рождении первого птенца Артём. — Через два дня вылупился второй, правда, встать он так и не смог, не выжил». 


Всего из 30 яиц с помощью обычной батареи вылупилось два птенца. Выжившего Артём назвал Леонидом. 


Новосибирцы нередко держат в квартирах необычных питомцев, в том числе хищников. Недавно НГС.НОВОСТИ писали о программисте, который завёл в квартире львёнка.  


Так появились птенцы с помощью батареи в обычной многоэтажке


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