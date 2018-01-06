В Новосибирске ограничат движение транспорта для проведения рождественских гуляний


Участок улицы Ильича перекроют для проведения рождественского праздника
Участок улицы Ильича перекроют для проведения рождественского праздника

7 января на улице Ильича в Советском районе ограничат движение транспорта на участке от дома № 6 до пересечения с Цветным проездом — это связано с рождественскими гуляньями, которые пройдут возле ДК «Академия». 


Участок перекроют с 16:00 до 21:00. «Объезд будет доступен по автомобильным дорогам общего пользования. Просим автомобилистов заранее пересмотреть свои маршруты», — сообщается на сайте мэрии Новосибирска. 


Схема перекрытия 7 января
Схема перекрытия 7 января


Эта мера связана с тем, что 7 января на площади перед ДК «Академия» пройдет рождественское гулянье «Тайна Рождества за семью печатями, или Вместе теплее!». С 17:00 до 18:00 на площади будут работать различные игровые и фотозоны. В 18:00 начнется праздничная программа, которая будет состоять из семи эпизодов. Во время праздники участники «снимут» семь запретных печатей: «Печать традиций», «Печать любви», «Печать детского смеха», «Печать веры», «Печать счастья», «Печать добра», «Печать удачи».


В каждом эпизоде зрителей ждет игровой блок. В конце праздника запланирован фейерверк. 


Ограничение движения транспорта по Советской 6 января
Ограничение движения транспорта по Советской 6 января


Фейерверк новосибирцы увидят и накануне Рождества. 6 января с 19:00 до 20:00 на территории Вознесенского собора (Советская, 91) и в Нарымском сквере начнутся рождественские праздничные мероприятия. 


В связи с этим с 19:00 до 20:00 движение транспорта также будет ограничено на Советской, на участке от улицы Гоголя до улицы 1905 года. 


Помимо изменения движения транспорта в городе и области усилят меры безопасности. Праздновать Рождество в ночь на 7 января жители Новосибирска и области планируют в 103 храмах. Дежурить на этих мероприятиях планируют 1400 представителей органов внутренних дел, в том числе бойцы Росгвардии. Помогать им будут 375 работников ЧОП, 127 дружинников и 20 казаков. 

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