Машины с «автоматом» победили «механику»

Доля продаж автомобилей в России с автоматической КП в 2017 году составила 54%, сообщает агентство «Автостат». В категорию автоматических КП аналитики включили классические гидротрансформаторные «автоматы», «роботы» и вариаторы.







«Такая ситуация во многом объясняется тем, что в структуре продаж бестселлеров российского рынка высокую долю занимают модификации с автоматической трансмиссией. У KIA Rio и Hyundai Solaris данный показатель превышает 60%, а у Hyundai Creta он равен 72%», — уточнили в пресс-службе «Автостата».







Напомним, в Новосибирске все три упомянутых автомобиля являются драйверами продаж за 2017 год, занимая первые 3 места в рейтинге лидеров.





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