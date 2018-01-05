Машины с «автоматом» победили «механику»

Машины с «автоматом» победили «механику»

Доля продаж автомобилей в России с автоматической КП в 2017 году составила 54%, сообщает агентство «Автостат». В категорию автоматических КП аналитики включили классические гидротрансформаторные «автоматы», «роботы» и вариаторы.


«Такая ситуация во многом объясняется тем, что в структуре продаж бестселлеров российского рынка высокую долю занимают модификации с автоматической трансмиссией. У KIA Rio и Hyundai Solaris данный показатель превышает 60%, а у Hyundai Creta он равен 72%», — уточнили в пресс-службе «Автостата». 


Напомним, в Новосибирске все три упомянутых автомобиля являются драйверами продаж за 2017 год, занимая первые 3 места в рейтинге лидеров. 


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