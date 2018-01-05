Хоккей: «Сибирь» вырвала победу у «Адмирала» в овертайме

Матч проходил во Владивостоке

5 января новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» обыграл дальневосточный «Адмирал» в гостевом матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги.







Счёт встречи составил 3:2 в пользу сибиряков.





Первая шайба влетела в ворота «Сибири» уже на 10-й минуте, когда нападающий «Адмирала» Владимир Бутузов поразил ворота сибиряков метким броском.





Во втором периоде отличился Егор Яковлев, увеличивший разрыв в счёте. Новосибирцы устремлялись в ответные атаки, но изменить счёт во втором периоде им не удалось.





На 52-й минуте игры 22-летний Иван Верещагин всё же забил ответную шайбу хозяевам.





За 15 секунд до конца матча новосибирцам удалось сравнять счёт. После удачной передачи Ивана Верещагина шайбу в ворота «Адмирала» забросил Александр Бергстрём. Матч перешёл в овертайм, в котором отличился новый нападающий ХК «Сибирь» Рок Тичар, загнавший шайбу в ворота хозяев.





Ворота ХК «Сибирь» защищал Алексей Красиков.





Лучшие моменты матча





Следующий матч новосибирцы проведут 7 января, против команды «Куньлунь Ред Стар».





В последнее время ХК Сибирь радует болельщиков победами. Так, 29 декабря сибиряки одолели «Ак Барс», а 27 декабря обыграли хоккеистов из «Сочи».