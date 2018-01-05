Хоккей: «Сибирь» вырвала победу у «Адмирала» в овертайме
5 января новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» обыграл дальневосточный «Адмирал» в гостевом матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Счёт встречи составил 3:2 в пользу сибиряков.
Первая шайба влетела в ворота «Сибири» уже на 10-й минуте, когда нападающий «Адмирала» Владимир Бутузов поразил ворота сибиряков метким броском.
Во втором периоде отличился Егор Яковлев, увеличивший разрыв в счёте. Новосибирцы устремлялись в ответные атаки, но изменить счёт во втором периоде им не удалось.
На 52-й минуте игры 22-летний Иван Верещагин всё же забил ответную шайбу хозяевам.
За 15 секунд до конца матча новосибирцам удалось сравнять счёт. После удачной передачи Ивана Верещагина шайбу в ворота «Адмирала» забросил Александр Бергстрём. Матч перешёл в овертайм, в котором отличился новый нападающий ХК «Сибирь» Рок Тичар, загнавший шайбу в ворота хозяев.
Ворота ХК «Сибирь» защищал Алексей Красиков.
Следующий матч новосибирцы проведут 7 января, против команды «Куньлунь Ред Стар».
В последнее время ХК Сибирь радует болельщиков победами. Так, 29 декабря сибиряки одолели «Ак Барс», а 27 декабря обыграли хоккеистов из «Сочи».
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Александр Сильченко
Фото hcsibir.ru
Видео video.khl.ru