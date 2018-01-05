Новосибирцам показали лучших кошек Сибири





С 5 по 6 января в Новосибирске проходит Международная выставка кошек «Гран-При Сибири 2018», на которой, по словам организаторов представлены лучшие кошки со всей Сибири и Казахстана. «У нас примерно 130 животных, — рассказала НГС.НОВОСТИ руководитель клуба «Королевская династия» Светлана Анисимова. — Породы представлены разные: есть абиссинские кошки, корниш-рекс, британцы, мейн-куны, канадские сфинксы, донские сфинксы».





Перед выставкой все животные прошли ветеринарный контроль





Белоснежная кошечка Аннике Шерри, по словам хозяйки, обожает смотреть салюты и играть. «Она у нас мурлыкает как голубь, — объясняет заводчица Надежда Кирьянова. — Самое приятное, это как она нас встречает. Это ежедневная история. Заходишь домой — и видишь эту потрясающую радость в глазах. И тут же ложится на спинку, лапами вверх».





Аннике любит играть и прыгать, очень привязана к хозяевам





Четырёхмесячный Петерборд Стефан продаётся за пятнадцать тысяч — цену могут сбавить, если заводчице «понравятся хозяева».





«Он мамин сын, — смеётся сибирячка Анжелина Задонская. — У кошки не было молока, так я его сама, как грудного ребёнка вскармливала, отпуск взяла для этого».







Стефан уютно чувствует себя на выставке





Клетки с кошками расставлены вразноброс, после пушистых британцев можно увидеть лысых сфинксов, а в следом — опять британцев. Кошек можно было гладить, а понравившихся — купить. По наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, ценник на выставке для породистых кошечек начинается от 10 тысяч рублей.





Специально для гостей выставки кошки показывали свой характер, играя с палочками





Однако, купить можно было не всех животных. Например, хозяйский любимец чёрно-белый кот породы корниш-рекс не продавался. «Это наш лучший друг, — признаётся владелица животного Мария Бобкова. — И лучший друг собак, очень легко расположил к себе всех наших кошек, любит маленьких котят, он их прям облизывает».





По словам заводчицы, корниш — очень активные и ласковые кошки





А вот бенгальские кошки — шустрые и немного нагловатые. На выставке они продаются от 20 тысяч.





Этот бенгальский котёнок приехал в Новосибирск из Прокопьевска





Кота Нанчока привезли на выставку специально на определение породы. Пока хозяева только предполагают, что у кот — сибиряк, но точно породу назовут специалисты. «Он работает игрушкой дома, — улыбается хозяин кота. — У меня два маленьких ребёнка, они с ним играют, а он всё терпит».





Коту Нанчоку два с половиной года, хозяева уверяют, что он очень спокойный и умный





За сколько можно купить экзотическую короткошёрстную узнать не удалось. По словам заводчика — цена это коммерческая тайна, и её узнает только настоящий покупатель.





У этих экзотических короткошёрстных кошечек пока нет имени, они выставлены на продажу





Абиссинских кошек, по словам заводчиков, стоят около тридцати тысяч. Однако, некоторым они могут достаться бесплатно. «Когда мне задают вопрос "Сколько стоит?", меня это слегка задевает. Вы определитесь, насколько вам нужна это кошка. Дело не в цене, а ценности. Есть котята, которых я могу просто подарить, потому что мне понравились люди и я знаю, что у этих людей им было бы хорошо», — призналась корреспонденту одна из заводчиц абиссонов.





Абиссинкские кошки стоят около тридцати тысяч рублей





Рыжий мейн-кун приехал в Новосибирск из Прокопьевска. «Он спокойный, ласковый, преданный, как собачка, по дому постоянно по пятам ходит», — рассказывает хозяйка кота Дарья Лангольф.





Это мейн-кун весит больше 8 кг.





По словам организаторов, кошки чувствуют на выставках себя комфортно, но главное — чтобы рядом был хозяин.





Кот Босс выставляется второй раз, поэтому ведёт себя спокойно





« Абиссинский котик Яха скоро переберётся из Новосибирска в Читу. Наши покупатели просили нас, чтобы мы перед отъездом поучаствовали в этой замечательной выставке, нам не сложно, а им приятно», — улыбается Евгения Юрганова.







Яха готов к играм в любое время, он очень весёлый и любит внимание





«Алекс абсолютная няшка, игрушка, — уверяет хозяйка британской золотой шиншилы. — Хотите в узел завязывайте, хотите тискайте, гладьте, мойте или когти стригите. Он будет смотреть с любовью и любить вас. И ни слова против не скажет».







Котика Алекса продают за 10 тысяч в «домашние любимцы»





Возле клетки с донскими сфинксами столпотворение — зрители разглядывают белоснежного кота Ксенофона.





Донской сфинкс Ксенофон





«Дома мы зовём его Сеней, — объясняет хозяйка необычного кота. — И это вид у него такой грозный, на самом деле он очень добрый и спокойный».







Ксенофон стал любимцем публики на этой выставке





Рядом с донскими сфинксами разместились ещё одна редкая порода лысых кошек — канадцы. Все кошечки разодеты в тёплые кофты, которые специально вяжет подруга заводчицы.





Четырёхмесячный котёнок Лекс





Британская серебристая кошка уже второй раз на выставке, на этот раз она должна закрыть титул котёнка-чемпиона. «Она останется в питомнике, я её не продаю, вижу в неё перспективу развития. Британцы злые, это миф. Они очень ласковые кошки, если они правильно воспитаны, конечно», — объясняет хозяйка британки Мария Шадрина.





Пятимесячный котёнок на этой выставке закроет титул чемпиона





У кота Индико — сегодня день рождение, ему исполнилось ровно десять месяцев. «Очень добрый, ласковый, игривый, — улыбается хозяйка кота Алёна Брагина. — Постоянно приходит ко мне в кровать, и топчется по мне, массаж делает».





Мейн-куну Индиго сегодня исполнилось 10 месяцев









Посетители могут как просто смотреть на кошек, так и купить себе котёнка





Малыши весь день играли





С владельцами кошкам не страшно









Большинство участников выставки — обладатели чемпионских титулов.









Выставки кошек проходят в Новосибирске несколько раз в месяц и всегда собирают много зрителей





Кошки стойко позировали фотографам





И с любопытством разглядывали зрителей





Выставка проходит в ТЦ «Галерея Фантазии», по адресу Карла Маркса, 2





Мероприятие будет идти два дня — 5 и 6 декабря













А в прошлом году НГС.НОВОСТИ писали про другую выставку милых породистых кошек— она прошла в выставочном зале «Атом».