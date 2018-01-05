Женщина пострадала в столкновении двух иномарок на Красном проспекте

Оба автомобиля получили значительные повреждения
Оба автомобиля получили значительные повреждения

Днём 5 января на Красном проспекте в Центральном районе Новосибирска столкнулись Toyota Corolla и Toyota Vitz, в столкновении пострадала 60-летняя пассажирка «Витца».


Авария произошла около 14:00 недалеко от остановки «Муниципальный банк».


«Автомобиль Toyota Corolla двигался по Красному проспекту со стороны Гоголя и, не выдержав дистанцию, столкнулся с автомобилем Toyota Vitz. В автомобиле "Тойота Витц" повело заднюю часть кузова и оказались зажатыми задние двери, также в нём пострадал пассажир, который находился на заднем сиденье», — рассказали в службе аварийных комиссаров «Альянс».


По словам аваркомов, 60-летняя пассажирка «Тойоты Витц» получила травму позвоночника. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и скорая помощь.


Пассажирке Toyota Vitz понадобилась медицинская помощь
Пассажирке Toyota Vitz понадобилась медицинская помощь


Днём 29 декабря в Новосибирске в аварию попал автобус № 95, который вёз пассажиров с конечной остановки в Заельцовском парке, — в него по скользкой дороге скатилась «Тойота Хайс».

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