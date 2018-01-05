Новосибирцы сделали семейные фото со своими домашними питомцами
Благотворительный фонд помощи животным «Варежка» организовал для жителей Новосибирска необычную фотосессию — любой желающий может сделать семейное фото со своим домашним питомцем.
«Фотосессия проводится с домашними животными. Нам не важно, взяли их из нашего фонда, из приюта или это чьё-то домашнее животное. Начался год Собаки, мы часто фотографируемся, делаем селфи, но забываем про наших домашних животных. Это первое наше мероприятие в этом году. К сожалению, пока немного людей приехало», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ волонтёр благотворительного фонда Екатерина.
По словам девушки, все собранные на фотосессии деньги уйдут на содержание животных, находящихся на попечении фонда «Варежка».
«Мы принимаем любое пожертвование. Нет какой-то определённой суммы. Не знаем, что получится. Подобных акций мы раньше не проводили», — рассказывает Екатерина.
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Александр Сильченко
Фото предоставлено волонтёрами благотворительного фонда «Варежка»