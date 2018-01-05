Расследованием пожара на обувной фабрике займётся Следственный комитет

Пожар на обувной фабрике случился ранним утром 4 января

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СК РФ по Новосибирской области лично возглавить работу и проведение всех необходимых действий на месте пожара на обувной фабрике под Новосибирском.







Напомним, вчера, 4 января, в посёлке Чернореченский Искитимского района Новосибирской области ранним утром загорелась местная обувная фабрика. Открытое горение было ликвидировано в 13:00. На месте пожара работали 98 человек и 29 единиц техники. По предварительным данным, в пожаре погибло десять человек.





«В данных помещениях было организовано производство и хранение резиновой обуви, а также сопутствующих материалов для ее изготовления. В результате погибли люди, точное количество жертв пожара устанавливается», — говорится на на официальном сайте Следственного комитета России.





По факту произошедшего следственными органами СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).





«В ходе расследования уголовного дела будут установлены также все условия, способствовавшие возгоранию и гибели людей. Расследование уголовного дела взято на контроль в центральном аппарате СКР», — сообщается на сайте ведомства.





Последний крупный пожар в Новосибирске случился 26 августа. Вечером на ТЭЦ-2 загорелась подстанция, из-за чего без света остался почти весь Ленинский район.