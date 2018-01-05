Баскетбол: новосибирцы вышли в «Финал Четырёх»

Разыгрывающий сибиряков Сергей Токарёв набрал за матч 33 очка

Вечером 4 января новосибирские баскетболисты обеспечили себе выход в «Финал Четырёх» Кубка России, обыграв в домашнем матче команду «ТЕМП-СУМЗ-УГМК».







Первый матч в новом году закончился для БК «Новосибирск» со счетом 83:57 (23:14, 21:19, 18:12, 21:12). В составе сибиряков отличились Сергей Токарёв (33 очка) и Алексей Курцевич (10 очков), Андрей Кридячкин (11 очков и 11 подборов) и Александр Мартынов (10 очков).





«Сделав анализ первого матча, было понятно, что их команда опытная, мощная и в долгом нападении мы просто вязнем. Сегодня постарались играть более агрессивно в атаке и убыстрить игру. Считаю, это получилось. Я рад, что игроки меня услышали, выполнили установку. Сегодня каждый из ребят выполнил свою работу. Токарёв вновь проявил свои лучшие лидерские качества, набрав 33 очка. В этом матче он был похож на себя в чемпионский сезон, когда никого не замечал из соперников в Суперлиге», — цитирует пресс-служба БК «Новосибирск» главного тренера Владимира Певнева.





По сумме двух встреч в «Финал Четырёх» Кубка России выходит БК «Новосибирск», третий раз за четыре сезона. В полуфинале нашу команду ждет встреча с клубом Единой Лиги ВТБ «Локомотив-Кубань».





Новосибирские баскетболисты радуют своих болельщиков победами. Так, 29 декабря в заключительном матче 2017 года сибиряки одержали победу над командой «Иркут».