Mercedes показал внешность нового «Гелендвагена»

Компания Mercedes-Benz опубликовала видео о новом поколении легендарного «Гелендвагена» и объявила дату официальной презентации — 15 января. Ролик подтверждает, что G-Classe внешне останется по прежнему квадратным и особо не изменится.



«Он сильнее, чем время. Его гены живут», — утверждает компания Mercedes в ролике о G-Classe. Ранее производитель уже публиковал снимки интерьера нового внедорожника, по которым можно понять, что салон автомобиля изменился кардинально: приборы под козырьком заменил широкий дисплей как в S-Class, на центральном тоннеле появился джойстик управления мультимедиа. 


Тем временем, голландское издание Auto Week публикует снимки G-Classe, из которых можно увидеть, что внешние изменения все-таки есть — другие оптика, молдинги, накладки.


Напомним, в Новосибирске автомобили Mercedes-Benz продает единственный дилер, компания «СТС-автомобили».


Mercedes показал внешность нового «Гелендвагена»


Mercedes показал внешность нового «Гелендвагена»


Mercedes показал внешность нового «Гелендвагена»


Читайте также:

Детёныш «Икс пятого» — Тест-драйв: в BMW сделали джип, который догнал X5 по размерам и злобности — а стоит он дешевле


Внимание, портал НГС.АВТО ищет красивых девушек для фоторубрики «Девушка месяца». Пишите с фото на почту auto-news@office.ngs.ru. 


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

Прочтений: 1089
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено