Mercedes показал внешность нового «Гелендвагена»

Компания Mercedes-Benz опубликовала видео о новом поколении легендарного «Гелендвагена» и объявила дату официальной презентации — 15 января. Ролик подтверждает, что G-Classe внешне останется по прежнему квадратным и особо не изменится.









«Он сильнее, чем время. Его гены живут», — утверждает компания Mercedes в ролике о G-Classe. Ранее производитель уже публиковал снимки интерьера нового внедорожника, по которым можно понять, что салон автомобиля изменился кардинально: приборы под козырьком заменил широкий дисплей как в S-Class, на центральном тоннеле появился джойстик управления мультимедиа.





Тем временем, голландское издание Auto Week публикует снимки G-Classe, из которых можно увидеть, что внешние изменения все-таки есть — другие оптика, молдинги, накладки.





Напомним, в Новосибирске автомобили Mercedes-Benz продает единственный дилер, компания «СТС-автомобили».

















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