Жители двух улиц начали ремонт водопровода за свой счёт после отказа аварийной бригады

После отказа ремонтников в устранении прорыва водопровода, жители двух улиц решили всё сделать за свой счёт
После отказа ремонтников в устранении прорыва водопровода, жители двух улиц решили всё сделать за свой счёт


Сегодня жители улиц Алуштинская и 1-го Часового переулка ОбьГЭС начали ремонт прорыва на водопроводе за свой счёт после того, как им отказали в помощи работники аварийной бригады МУП «Горводоканал», сообщил НГС.НОВОСТИ местный житель Евгений Некрасов. 


«Вчера утром обнаружили прорыв – вода шла из-под земли в районе четвертого дома улицы Алуштинская. Мы позвонили в местный «Горводоканал», приехала бригада, сказали, что эта ветка не стоит у них на балансе, она нигде не обозначена – отвалите. <…> Ну, мы воду перекрыли [сами] и сегодня на утро вызвали экскаватор. А что делать? У людей полные погреба воды. Всего пострадало около двадцати пяти [частных] домов посёлка», - рассказал Евгений Некрасов.


Сегодня на место аварии приехала новая аварийная бригада "Горводоканала", которая пообещала всё доделать за свой счёт
Сегодня на место аварии приехала новая аварийная бригада "Горводоканала", которая пообещала всё доделать за свой счёт


Экскаватор по заказу местных жителей и за их счёт начал работать в девять утра. Трубу раскопали, жильцы пострадавших домов нашли прорыв и уже решили устранить его, как объявилась новая аварийная бригада «Горводоканала».


«Приехала опять аварийная бригада и сказали нам: сами не лезьте. Потом их мастер созвонился со своим руководством, и руководство дало «добро» нам помочь. Начали проводить ремонт где-то ближе к часу дня», - объяснил Евгений Некрасов и добавил, что аварийные работы сегодня завершены не были, так как трубу после ремонта и пробного подключения снова прорвало и уже в пяти местах.


По словам Евгения, аварийная бригада остановила работу в районе 19:30 и пообещала продолжить завтра уже с собственным экскаватором. За работу приглашённого экскаваторщика жители пострадавших домов заплатили 15 тысяч рублей.


В аварийной службе МУП «Горводоканал» отказались прокомментировать ситуацию со вчерашним отказом, объяснив это запретом руководства на какое-либо общение со СМИ. 


В конце декабря крупная коммунальная авария случилась и в Кировском районе. Тогда без холодной воды остались более 20 домов. 

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