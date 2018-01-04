Жители двух улиц начали ремонт водопровода за свой счёт после отказа аварийной бригады

После отказа ремонтников в устранении прорыва водопровода, жители двух улиц решили всё сделать за свой счёт





Сегодня жители улиц Алуштинская и 1-го Часового переулка ОбьГЭС начали ремонт прорыва на водопроводе за свой счёт после того, как им отказали в помощи работники аварийной бригады МУП «Горводоканал», сообщил НГС.НОВОСТИ местный житель Евгений Некрасов.







«Вчера утром обнаружили прорыв – вода шла из-под земли в районе четвертого дома улицы Алуштинская. Мы позвонили в местный «Горводоканал», приехала бригада, сказали, что эта ветка не стоит у них на балансе, она нигде не обозначена – отвалите. <…> Ну, мы воду перекрыли [сами] и сегодня на утро вызвали экскаватор. А что делать? У людей полные погреба воды. Всего пострадало около двадцати пяти [частных] домов посёлка», - рассказал Евгений Некрасов.







Сегодня на место аварии приехала новая аварийная бригада "Горводоканала", которая пообещала всё доделать за свой счёт





Экскаватор по заказу местных жителей и за их счёт начал работать в девять утра. Трубу раскопали, жильцы пострадавших домов нашли прорыв и уже решили устранить его, как объявилась новая аварийная бригада «Горводоканала».







«Приехала опять аварийная бригада и сказали нам: сами не лезьте. Потом их мастер созвонился со своим руководством, и руководство дало «добро» нам помочь. Начали проводить ремонт где-то ближе к часу дня», - объяснил Евгений Некрасов и добавил, что аварийные работы сегодня завершены не были, так как трубу после ремонта и пробного подключения снова прорвало и уже в пяти местах.







По словам Евгения, аварийная бригада остановила работу в районе 19:30 и пообещала продолжить завтра уже с собственным экскаватором. За работу приглашённого экскаваторщика жители пострадавших домов заплатили 15 тысяч рублей.







В аварийной службе МУП «Горводоканал» отказались прокомментировать ситуацию со вчерашним отказом, объяснив это запретом руководства на какое-либо общение со СМИ.





В конце декабря крупная коммунальная авария случилась и в Кировском районе. Тогда без холодной воды остались более 20 домов.