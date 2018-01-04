Разбившегося в Сирии новосибирского пилота похоронили в Бердске
Сегодня информационное агентство ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России сообщило о двух военнослужащих, погибших в результате обстрела авиабазы Хмеймим в Сирии. Похороны одного их погибших 31 декабря прошли сегодня в Бердске.
«31 декабря 2017 года с наступлением темного времени суток аэродром Хмеймим подвергся внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группы боевиков. В результате обстрела двое военнослужащих погибли», - цитирует сообщение Минобороны агентство ТАСС.
Издание Бердск-online рассказало о погибших 31 декабря при крушении вертолёта «Ми-24» двух пилотов и сегодняшних похоронах 45-летнего жителя Бердска штурмана авиации Валерия Матвеева, служившего в бердском вертолётном полку У Матвеева остались мать, жена и трое детей. Вместе с Матвеевым погиб майор Артём Кулиш, который также служил в бердском вертолётном полку, а после — в военной части города Обь. Похороны Кулиша, уточняет Бердск-online, пройдут в Саратовской области.
Министерство обороны России ранее подтверждало крушение вертолёта Ми-24, называя причинами техническую неисправность, и уточняло, что «огневого воздействия по Ми-24 не было». Об этом сообщало 3 января агентство «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны.
В начале декабря президент России Владимир Путин объявил о начале вывода российских войск из Сирии в пункты постоянно дислокации на территории РФ.
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Илья Калинин
Фото из архива НГС.НОВОСТИ