Пожар на обувной фабрике: есть первые жертвы (обновляется)

В Искитимском районе с раннего утра горят здания обувного производства

В посёлке Чернореченский с раннего утра горит местная обувная фабрика и есть жертвы, сообщил НГС.НОВОСТИ читатель Сергей.







«Пожар начался примерно минут двадцать девятого и до сих пор всё горит. Там и склад, и фабрика в одном месте. Началось, как говорили, с бытового помещения, где хранился клей и всякие горючие материалы. Потом что-то взорвалось и взрывом раскидало всю эту горящую суспензию по цеху. Говорят, что уже погибшие есть. Пожарные говорили между собой <…>, слышал краем уха. И кого-то выносили уже оттуда», — рассказал читатель НГС.НОВОСТИ Сергей, проживающий в этом районе.







Известно, что на пожаре уже погибло пять человек





Начальник пресс-службы областного МЧС Павел Винаков подтвердил информацию о пожаре на обувной фабрике и уточнил, что возгорание произошло в двух зданиях на площади в 2000 кв. м, локализовано, но ещё не потушено. Тушение осложняется тем, что строения обшиты металлическими листами.







Тушение осложнено тем, что горящие строения обшиты металлическими листами





«Пришлось производить разборку металлоконструкций для подачи воды в очаг. Также [мешает] наличие достаточно едкого дыма. По предварительным данным внутри могут находиться люди»,— сообщил Павел Винаков и коротко подтвердил неофициальную информацию, что погибших пока пятеро и они, вероятно, из тех, кто первым кинулся тушить пожар.











В тушении пожара задействовано 84 человека и 24 единицы техники Искитимского и Бердского пожарно-спасательных гарнизонов.







Дальнейшая информация уточняется.