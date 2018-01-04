Пожар на обувной фабрике: есть первые жертвы (обновляется)
В посёлке Чернореченский с раннего утра горит местная обувная фабрика и есть жертвы, сообщил НГС.НОВОСТИ читатель Сергей.
«Пожар начался примерно минут двадцать девятого и до сих пор всё горит. Там и склад, и фабрика в одном месте. Началось, как говорили, с бытового помещения, где хранился клей и всякие горючие материалы. Потом что-то взорвалось и взрывом раскидало всю эту горящую суспензию по цеху. Говорят, что уже погибшие есть. Пожарные говорили между собой <…>, слышал краем уха. И кого-то выносили уже оттуда», — рассказал читатель НГС.НОВОСТИ Сергей, проживающий в этом районе.
Начальник пресс-службы областного МЧС Павел Винаков подтвердил информацию о пожаре на обувной фабрике и уточнил, что возгорание произошло в двух зданиях на площади в 2000 кв. м, локализовано, но ещё не потушено. Тушение осложняется тем, что строения обшиты металлическими листами.
«Пришлось производить разборку металлоконструкций для подачи воды в очаг. Также [мешает] наличие достаточно едкого дыма. По предварительным данным внутри могут находиться люди»,— сообщил Павел Винаков и коротко подтвердил неофициальную информацию, что погибших пока пятеро и они, вероятно, из тех, кто первым кинулся тушить пожар.
В тушении пожара задействовано 84 человека и 24 единицы техники Искитимского и Бердского пожарно-спасательных гарнизонов.
Дальнейшая информация уточняется.
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Илья Калинин
Фото: 54.mchs.gov.ru (1), читателя Сергея (2, 3)
Видео предоставлено читателем Сергеем