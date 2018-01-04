Новосибирцы сняли и выложили в интернет фильм по мотивам «Властелина колец» Толкина
Сегодня новосибирские поклонники таланта Джона Рональда Руэла Толкина выложили в интернет короткометражный фильм The Sunset Kingdom по мотивам знаменитого произведения «Властелин колец». Об этом сообщил НГС.НОВОСТИ режиссёр ролика Марк Мельников.
«Ролик мы начали снимать ещё два года назад. И всё это начиналось как видео для фестиваля косплея. Но после первой нашей работы остались недовольны результатом, и решили фильм переделать с более серьёзным подходом», — рассказал Марк Мельников.
Как признался Марк, пятиминутный фильм получился в стилистике режиссёра «Властелина колец» Питера Джексона. Но акцент в новосибирском видео сделан на событиях, которые проходили на севере Средиземья, в Лихолесье. Параллельно в фильме рассказывается, как эльфы спасали от назгулов хоббита Фродо. Сам режиссёр фильма Марк Мельников сыграл короля эльфов Трандуила.
На воплощение задуманного через краудфандинговую платформу для привлечения финансирования BoomStarter было собрано 200 тысяч рублей, из которых четверть суммы ушла на налоги и сборы. В целом же фильм обошёлся в 600 с лишним тысяч рублей — остальное участники проекта добавляли из собственных резервов.
К созданию фильма авторы подошли крайне серьёзно: некоторые материалы для реквизита и костюмов, которые изготавливались самостоятельно, заказывали из-за рубежа — работали над образом каждого персонажа. Съёмки видео проходили в ботаническом саду, Заельцовском парке и на Беловском водопаде.
Режиссёр короткометражного фильма по Толкину Марк Мельников уже задумался над новым фильмом, правда, он будет не про Средиземье.
«Скорее всего, сюжет [нового фильма] коснётся внутреннего мира ребёнка со всеми его фантасмагориями и сложными психологическими связями с внешним миром. В общем, акцент снова будет на вымышленном мире, только с попыткой анализа его происхождения и аналогией с нашей реальностью», — заметил Марк.
Более подробно о создании фильма по мотивам «Властелина колец» НГС.НОВОСТИ рассказали в начале декабря 2017 года.
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Илья Калинин
Фото Александра Ощепкова