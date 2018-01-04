Новосибирцы сняли и выложили в интернет фильм по мотивам «Властелина колец» Толкина

На роль Фродо нашёлся Дмитрий Полеев, очень похожий на Фродо из фильма Питера Джексона

Сегодня новосибирские поклонники таланта Джона Рональда Руэла Толкина выложили в интернет короткометражный фильм The Sunset Kingdom по мотивам знаменитого произведения «Властелин колец». Об этом сообщил НГС.НОВОСТИ режиссёр ролика Марк Мельников.







«Ролик мы начали снимать ещё два года назад. И всё это начиналось как видео для фестиваля косплея. Но после первой нашей работы остались недовольны результатом, и решили фильм переделать с более серьёзным подходом», — рассказал Марк Мельников.







Как признался Марк, пятиминутный фильм получился в стилистике режиссёра «Властелина колец» Питера Джексона. Но акцент в новосибирском видео сделан на событиях, которые проходили на севере Средиземья, в Лихолесье. Параллельно в фильме рассказывается, как эльфы спасали от назгулов хоббита Фродо. Сам режиссёр фильма Марк Мельников сыграл короля эльфов Трандуила.







Режиссёр фильма Марк Мельников в роли короля эльфов Лихолесья Трандуила на презентации фильма в кинотеатре "Победа"





На воплощение задуманного через краудфандинговую платформу для привлечения финансирования BoomStarter было собрано 200 тысяч рублей, из которых четверть суммы ушла на налоги и сборы. В целом же фильм обошёлся в 600 с лишним тысяч рублей — остальное участники проекта добавляли из собственных резервов.







К созданию фильма авторы подошли крайне серьёзно: некоторые материалы для реквизита и костюмов, которые изготавливались самостоятельно, заказывали из-за рубежа — работали над образом каждого персонажа. Съёмки видео проходили в ботаническом саду, Заельцовском парке и на Беловском водопаде.











Режиссёр короткометражного фильма по Толкину Марк Мельников уже задумался над новым фильмом, правда, он будет не про Средиземье.







«Скорее всего, сюжет [нового фильма] коснётся внутреннего мира ребёнка со всеми его фантасмагориями и сложными психологическими связями с внешним миром. В общем, акцент снова будет на вымышленном мире, только с попыткой анализа его происхождения и аналогией с нашей реальностью», — заметил Марк.







Более подробно о создании фильма по мотивам «Властелина колец» НГС.НОВОСТИ рассказали в начале декабря 2017 года.