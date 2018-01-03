МЧС рассылает SMS с экстренным предупреждением о похолодании

Новосибирцев предупреждают о похолодании 
Новосибирцев предупреждают о похолодании 

Новосибирцы начали получать SMS-сообщения от абонента MCHS с предупреждением о похолодании. 


«МЧС: Ночью с 3 на 4 января на территории Новосибирской области ожидается холодная погода с температурой воздуха до -35С. Телефон экстренных служб 112», — говорится в сообщении МЧС.

В настоящее время в Новосибирской области проходит операция «Новый год», в которой задействовано порядка 520 человек личного состава. «На контроль взято по учреждениям более 1150 организаций, более 70 мест торговли пиротехникой, на территории работает 70 узаконенных площадок по запуску пиротехники», — рассказал ранее корреспонденту НГС.НОВОСТИ  начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.


Ранее МЧС попросило новосибирцев не ездить на рыбалку в первые дни нового года из-за неблагоприятного прогноза погоды. В Западно-Сибирского гидрометцентре предупреждали, что после холодной новогодней ночи в Новосибирске начнутся аномально морозные дни. 

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