МЧС рассылает SMS с экстренным предупреждением о похолодании

Новосибирцев предупреждают о похолодании

Новосибирцы начали получать SMS-сообщения от абонента MCHS с предупреждением о похолодании.



«МЧС: Ночью с 3 на 4 января на территории Новосибирской области ожидается холодная погода с температурой воздуха до -35С. Телефон экстренных служб 112», — говорится в сообщении МЧС.



В настоящее время в Новосибирской области проходит операция «Новый год», в которой задействовано порядка 520 человек личного состава. «На контроль взято по учреждениям более 1150 организаций, более 70 мест торговли пиротехникой, на территории работает 70 узаконенных площадок по запуску пиротехники», — рассказал ранее корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.





Ранее МЧС попросило новосибирцев не ездить на рыбалку в первые дни нового года из-за неблагоприятного прогноза погоды. В Западно-Сибирского гидрометцентре предупреждали, что после холодной новогодней ночи в Новосибирске начнутся аномально морозные дни.