Новосибирцы встали в первую пробку на Большевистской в новом году

Машины едут не больше 10 км/ч
Машины едут не больше 10 км/ч

Новосибирцы встали в первую пробку на улице большевистской — скорость потока в сторону Речного вокзала упала до 10 км/ч. 


По информации сервиса Яндекс.Пробки, в Новосибирске по данным на 17:40 затор начинается в районе здания №34 по улице Большевистской и заканчивается недалеко от метро «Речной вокзал». 


«В Новосибирске наблюдается самая длинная пробка для этого времени суток за последние три дня», — сообщил сервис Яндекс.Пробки.


В целом уровень пробок в Новосибирске вечером 3 января оценивается в 3 балла. 


Затор на улице Большевистской 
Затор на улице Большевистской 


Заметим, что новосибирцам довольно часто приходится стоять в пробке именно на улице Большевистской — иногда скорость потока не превышает 3 км/ч. 

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