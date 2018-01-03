Новосибирцы встали в первую пробку на Большевистской в новом году
Новосибирцы встали в первую пробку на улице большевистской — скорость потока в сторону Речного вокзала упала до 10 км/ч.
По информации сервиса Яндекс.Пробки, в Новосибирске по данным на 17:40 затор начинается в районе здания №34 по улице Большевистской и заканчивается недалеко от метро «Речной вокзал».
«В Новосибирске наблюдается самая длинная пробка для этого времени суток за последние три дня», — сообщил сервис Яндекс.Пробки.
В целом уровень пробок в Новосибирске вечером 3 января оценивается в 3 балла.
Заметим, что новосибирцам довольно часто приходится стоять в пробке именно на улице Большевистской — иногда скорость потока не превышает 3 км/ч.
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Алёна Истомина
Фото из архива НГС(1), скриншоты yandex.ru/maps (2, 3)