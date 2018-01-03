Новосибирцы встали в первую пробку на Большевистской в новом году

Машины едут не больше 10 км/ч

Новосибирцы встали в первую пробку на улице большевистской — скорость потока в сторону Речного вокзала упала до 10 км/ч.





По информации сервиса Яндекс.Пробки, в Новосибирске по данным на 17:40 затор начинается в районе здания №34 по улице Большевистской и заканчивается недалеко от метро «Речной вокзал».





«В Новосибирске наблюдается самая длинная пробка для этого времени суток за последние три дня», — сообщил сервис Яндекс.Пробки.







В целом уровень пробок в Новосибирске вечером 3 января оценивается в 3 балла.





Затор на улице Большевистской





Заметим, что новосибирцам довольно часто приходится стоять в пробке именно на улице Большевистской — иногда скорость потока не превышает 3 км/ч.