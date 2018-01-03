Пожарные спасли женщину и четырёхлетнего ребёнка из горящего дома в Ленинском районе





Пожар произошло в доме №86 на улице Пархоменко

3 января пожарные спасли девятерых человек из горящего дома на улице Пархоменко в Ленинском районе Новосибирска.





К горящему дому первые пожарные расчёты приехали в 13:13 часов.





«С балкона горящего этажа была спасена женщина и ребёнок четыре года, — пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области. — Из подъезда было эвакуировано семь человек».







В 13:39 пожар был полностью ликвидирован. «В результате пожара огнём повреждены домашние вещи, квартира закопченена, — рассказали в ведомтсве. — Состояние пострадавших удовлетворительное, в госпитализации они не нуждаются».





Наиболее вероятная причина пожара — короткое замыкание электропроводки





Недавно НГС.НОВОСТИ рассказывали, что пожарные эвакуировали из двухэтажного деревянного дома в Октябрьском районе 30 человек. Из задымлённых подъездов всех выводили на улицу в спасательных устройствах.

