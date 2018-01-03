Пожарные спасли женщину и четырёхлетнего ребёнка из горящего дома в Ленинском районе
3 января пожарные спасли девятерых человек из горящего дома на улице Пархоменко в Ленинском районе Новосибирска.
К горящему дому первые пожарные расчёты приехали в 13:13 часов.
«С балкона горящего этажа была спасена женщина и ребёнок четыре года, — пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области. — Из подъезда было эвакуировано семь человек».
В 13:39 пожар был полностью ликвидирован. «В результате пожара огнём повреждены домашние вещи, квартира закопченена, — рассказали в ведомтсве. — Состояние пострадавших удовлетворительное, в госпитализации они не нуждаются».
Наиболее вероятная причина пожара — короткое замыкание электропроводки
Недавно НГС.НОВОСТИ рассказывали, что пожарные эвакуировали из двухэтажного деревянного дома в Октябрьском районе 30 человек. Из задымлённых подъездов всех выводили на улицу в спасательных устройствах.
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Алёна Истомина
Фото предоставлено читателем НГС.НОВОСТИ