Пожарные спасли женщину и четырёхлетнего ребёнка из горящего дома в Ленинском районе


Пожар произошло в доме №86 на улице Пархоменко 
Пожар произошло в доме №86 на улице Пархоменко 

3 января пожарные спасли девятерых человек из горящего дома на улице Пархоменко в Ленинском районе Новосибирска. 


К горящему дому первые пожарные расчёты приехали в 13:13 часов. 


«С балкона горящего этажа была спасена женщина и ребёнок четыре года, — пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области. — Из подъезда было эвакуировано семь человек». 


В 13:39 пожар был полностью ликвидирован. «В результате пожара огнём повреждены домашние вещи, квартира закопченена, — рассказали в ведомтсве. — Состояние пострадавших удовлетворительное, в госпитализации они не нуждаются». 


Наиболее вероятная причина пожара — короткое замыкание электропроводки


Недавно НГС.НОВОСТИ рассказывали, что пожарные эвакуировали из двухэтажного деревянного дома в Октябрьском районе 30 человек. Из задымлённых подъездов всех выводили на улицу в спасательных устройствах.

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