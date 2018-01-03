«Выехал на встречку»: в ДТП на трассе под Новосибирском погиб мужчина
На 18 километре автодороге Ленинск-Кузнецкий Новосибирск столкнулись седан Ford Focus и грузовик Hyundai — погиб пассажир иномарки.
«По предварительным информации, "Форд" выехал на полосу встречного движения, — пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по НСО. — В результате ДТП погиб пассажир "Форда" мужчина, а женщину и ребёнка, находящихся в автомобиле, осматривают на месте».
Возраст погибшего мужчины, как и состояние здоровья пассажиров автомобиля пока неизвестны. Сейчас на месте работают автоинспекторы и полицейские, выясняя причины и обстоятельства аварии.
Напомним, вчера произошло ещё одно смертельное ДТП возле посёлка Дорогино, водитель LADA с шестью пассажирами разбился о грузовик МАЗ — погибли женщина и ребёнок. Авария произошла 2 января примерно в 20:50.
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Алёна Истомина
Фото Анны Золотовой