«Выехал на встречку»: в ДТП на трассе под Новосибирском погиб мужчина

На месте аварии работают автоинспекторы и полицейские 
На месте аварии работают автоинспекторы и полицейские 

На 18 километре автодороге Ленинск-Кузнецкий Новосибирск столкнулись седан Ford Focus и грузовик Hyundai — погиб пассажир иномарки. 


«По предварительным информации, "Форд" выехал на полосу встречного движения, — пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по НСО. —  В результате ДТП погиб пассажир "Форда" мужчина, а женщину и ребёнка, находящихся в автомобиле, осматривают на месте». 


Возраст погибшего мужчины, как и состояние здоровья пассажиров автомобиля пока неизвестны. Сейчас на месте работают автоинспекторы и полицейские, выясняя причины и обстоятельства аварии. 


Напомним, вчера произошло ещё одно смертельное ДТП возле посёлка Дорогино, водитель LADA с шестью пассажирами разбился о грузовик МАЗ — погибли женщина и ребёнок. Авария произошла 2 января примерно в 20:50. 

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