Искали две недели: пропавшего в Дзержинском районе пенсионера нашли мёртвым





Пропавшего мужчину искали полиция и волонтёры

68-летний Сергей Кислицин, пропавший 19 декабря после того, как он вышел из дома в Дзержинском районе, найден мёртвым.





Информацию о смерти Сергея НГС.НОВОСТИ подтвердили волонтёры поискового отряда «Доброспас». «Информация о смерти поступила сегодня от полиции, подробности неизвестны», — пояснили в «Доброспасе».





Сергей Кислицин исчез 19 декабря после того, как вышел из дома в частном секторе в Дзержинском районе, недалеко от реки Каменка. «Ушёл из дома по адресу улица Ставропольская, 19 и до настоящего времени его местонахождение неизвестно», — говорилось в ориентировке поискового отряда «Доброспас». Время, в которое ушёл мужчина, неизвестно.





Ранее стало известно, что пропавший после визита на шиномонтажку 29-летний новосибирец Станислав Катугин нашёлся живым. Он увидел, что его ищут, и сам приехал домой.