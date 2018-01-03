Подробности смертельного ДТП под Новосибирском: на водителя «Лады» завели уголовное дело

В страшном ДТП погибли женщина и ребёнок

Новосибирская полиция рассказала подробности ДТП возле посёлка Дорогино, водитель LADA с шестью пассажирами разбился о грузовик МАЗ — погибли женщина и ребёнок. Авария произошла 2 января примерно в 20:50.





«В результате ДТП от полученных травм пассажиры ВАЗа — 35-летняя женщина и двухлетняя девочка — скончались на месте. Водитель и находившиеся в автомобиле ВАЗ 27-летняя женщина, 43-летний мужчина, а также малолетние дети в возрасте 2 лет и 10 месяцев с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по НСО.







По предварительной информации, 46-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21011, двигался в сторону Черепаново. В пути следования совершил столкновение с автомобилем МАЗ, который двигался в попутном направлении. Установлено, что водитель легкового автомобиля был пьян.





По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц).







Вечером 1 января в Искитимском районе НСО случилась ещё одна страшная авария — пьяная женщина везла пятилетнего сына на квадроцикле, но транспорт опрокинулся. В опасной поездке мальчик погиб.