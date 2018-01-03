За четыре дня новогодних праздников в огне погибло десять человек


С 30 декабря по 2 января в области во время пожаров погибло 10 человек 
С 30 декабря по 2 января в области во время пожаров погибло 10 человек 

С 30 декабря по 2 января в Новосибирской области произошло 46 пожаров, погибло десять человек. 


«Самый обидный случай с погибшими — это когда площадь пожара составляет менее 3-4 метров. Грубо говоря, горел диван, неосторожность при курении, — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов. — И эти случаи у нас были и 30, и 31 [декабря], и 1 [января].Третья часть гибели — это сгоревшие диваны. Ничего не пострадало в квартире. Сгоревший диван, труп». 


Как пояснили в МЧС, большая часть пожаров произошла в частном секторе, было несколько пожаров и в многоквартирных домах и административных зданиях. Причиной большинства возгораний стали нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращения с огнём. 


Начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов
Начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов


По словам Орлова, в настоящее время в Новосибирской области проходит операция «Новый год», в которой задействовано порядка 520 человек личного состава. «На контроль взято по учреждениям более 1150 организаций, более 70 мест торговли пиротехникой, на территории работает 70 узаконенных площадок по запуску пиротехники», — подчеркнул Орлов. 


Читайте также: 

Трагедия в Степном: «Родители вышли, а дети сгорели»

Пятеро детей погибли в огне в собственном доме — соседи называют многодетного отца убийцей

Прочтений: 4714
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (15)15
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено