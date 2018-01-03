За четыре дня новогодних праздников в огне погибло десять человек





С 30 декабря по 2 января в области во время пожаров погибло 10 человек

С 30 декабря по 2 января в Новосибирской области произошло 46 пожаров, погибло десять человек.





«Самый обидный случай с погибшими — это когда площадь пожара составляет менее 3-4 метров. Грубо говоря, горел диван, неосторожность при курении, — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов. — И эти случаи у нас были и 30, и 31 [декабря], и 1 [января].Третья часть гибели — это сгоревшие диваны. Ничего не пострадало в квартире. Сгоревший диван, труп».





Как пояснили в МЧС, большая часть пожаров произошла в частном секторе, было несколько пожаров и в многоквартирных домах и административных зданиях. Причиной большинства возгораний стали нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращения с огнём.





Начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов





По словам Орлова, в настоящее время в Новосибирской области проходит операция «Новый год», в которой задействовано порядка 520 человек личного состава. «На контроль взято по учреждениям более 1150 организаций, более 70 мест торговли пиротехникой, на территории работает 70 узаконенных площадок по запуску пиротехники», — подчеркнул Орлов.





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