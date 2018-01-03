«Нас изолировали»: жители «Родников» жалуются на новый светофор

Новый светофор установлен на улице Краузе

На улице Краузе, недалеко от выезда с рынка «Фудсиб», был установлен светофор — местные жители жалуются, что теперь им приходится подолгу стоять в пробках на выезде из «Родников».





«Перед светофором собирается уже по пять-восемь машин, это в праздники, страшно представить, что нас ждёт в будни, — негодует жительница микрорайона Ярослава Ходоренко. — Нас окончательно изолировали. Каждое утро пробка идёт до пересечения с Гребенщикова. Как с этим светофором жить, как выезжать теперь на работу, непонятно многим жителям "Родников"».







По словам Ходоренко, улица Краузе является единственным выездом из Родников на Мочищенское шоссе.





Недавно жители «Родников» жаловались на пробку на улице Объединения, которая возникла из-за разрушенного асфальта. При этом жители микрорайона совсем недавно вновь стали ездить по ранее закрытой дороге через железнодорожный переезд по улице Фадеева, правда, проехать там могут только грузовики и внедорожники.