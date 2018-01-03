Двенадцать туристов привезли в Новосибирск лихорадку денге

Роспотребнадзор попросил новосибирцев узнавать информацию о болезнях в странах, прежде чем отправиться в путешествие по тропикам
Роспотребнадзор попросил новосибирцев узнавать информацию о болезнях в странах, прежде чем отправиться в путешествие по тропикам

В Новосибирской области зарегистрировали 15 случаев опасных инфекционных заболеваний, которые туристы привезли из Индии, Египта и Танзании.


За 2017 год в регионе зафиксированы 12 случаев лихорадки денге и три случая малярии, сообщили вечером 2 января на официальном сайте Роспотребнадзора по Новосибирской области. За весь 2016 год на территории области зарегистрировали 15 случаев лихорадки денге и один случай малярии, сравнили в управлении.


Заболевшие путешественники побывали во Вьетнаме, Филиппинах, Таиланде, Индии, Танзании, Замбии, Малави, Египте, Судане, Эфиопии и других странах с тропическим климатом, уточнили в ведомстве.


«Тёплый влажный климат способствует длительному выживанию микроорганизмов в окружающей среде, активному выплоду насекомых и гельминтов. 


Инфекционные и паразитарные заболеваний передаются через воду, загрязнённые и недостаточно обработанные продукты питания, кровососущих насекомых (комаров, блох, слепней, москитов, мошек, клещей и других), при контакте с больным человеком или загрязнённым объектом окружающей среды», — предупредил Роспотребнадзор.


В ведомстве попросили новосибирцев заранее узнавать об эпидемиологической ситуации в стране, выбранной для путешествия, в управлении или у турфирм.


Ранее новосибирские врачи рассказали о правилах, которые нужно соблюдать в экзотических странах.

Прочтений: 20437
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (73)73
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено