Двенадцать туристов привезли в Новосибирск лихорадку денге
В Новосибирской области зарегистрировали 15 случаев опасных инфекционных заболеваний, которые туристы привезли из Индии, Египта и Танзании.
За 2017 год в регионе зафиксированы 12 случаев лихорадки денге и три случая малярии, сообщили вечером 2 января на официальном сайте Роспотребнадзора по Новосибирской области. За весь 2016 год на территории области зарегистрировали 15 случаев лихорадки денге и один случай малярии, сравнили в управлении.
Заболевшие путешественники побывали во Вьетнаме, Филиппинах, Таиланде, Индии, Танзании, Замбии, Малави, Египте, Судане, Эфиопии и других странах с тропическим климатом, уточнили в ведомстве.
«Тёплый влажный климат способствует длительному выживанию микроорганизмов в окружающей среде, активному выплоду насекомых и гельминтов.
Инфекционные и паразитарные заболеваний передаются через воду, загрязнённые и недостаточно обработанные продукты питания, кровососущих насекомых (комаров, блох, слепней, москитов, мошек, клещей и других), при контакте с больным человеком или загрязнённым объектом окружающей среды», — предупредил Роспотребнадзор.
В ведомстве попросили новосибирцев заранее узнавать об эпидемиологической ситуации в стране, выбранной для путешествия, в управлении или у турфирм.
Ранее новосибирские врачи рассказали о правилах, которые нужно соблюдать в экзотических странах.
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Мария Морсина
Фото Юлии Шипициной