Пьяный водитель «Лады» и шесть пассажиров вылетели под грузовик: погибли женщина и ребёнок

В автомобиле «Лада» ехали семь человек — из-за аварии погибли двое, в том числе ребёнок

Поздно вечером 2 января на дороге Р-256 под Новосибирском водитель Lada с шестью пассажирами разбился о грузовик МАЗ — погибли женщина и ребёнок.







Авария случилась примерно в 20:40 на трассе Р-256 недалеко от посёлка Дорогино, рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в отделе пропаганды ГИБДД по Искитимскому району Новосибирской области.







По оперативной информации Госавтоинспекции, 46-летний водитель Lada2111 ехал со стороны Новосибирска в сторону Барнаула, когда врезался в грузовик МАЗ с полуприцепом. В ГИБДД уточнили, что, по предварительным данным, водитель «Лады» был пьян.







По оперативным данным ГИБДД, водитель «Лады» был пьян





«В результате два человека от полученных травм скончались на месте — это женщина 1982 года рождения и ребёнок 2015 года рождения.





Водитель и четыре пассажира [“Лады”] получили телесные повреждения. То есть в автомобиле было семь человек», — объяснили в отделе пропаганды искитимской ГИБДД. Водитель грузовика не пострадал.







Сейчас на месте работают автоинспекторы и полицейские, выясняя причины и обстоятельства аварии — ГИБДД пообещала сообщить подробности позже.







Вечером 1 января в Искитимском районе НСО случилась ещё одна страшная авария — пьяная женщина везла пятилетнего сына на квадроцикле, но транспорт опрокинулся. В опасной поездке мальчик погиб.