Пьяный водитель «Лады» и шесть пассажиров вылетели под грузовик: погибли женщина и ребёнок

В автомобиле «Лада» ехали семь человек — из-за аварии погибли двое, в том числе ребёнок
В автомобиле «Лада» ехали семь человек — из-за аварии погибли двое, в том числе ребёнок

Поздно вечером 2 января на дороге Р-256 под Новосибирском водитель Lada с шестью пассажирами разбился о грузовик МАЗ — погибли женщина и ребёнок.


Авария случилась примерно в 20:40 на трассе Р-256 недалеко от посёлка Дорогино, рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в отделе пропаганды ГИБДД по Искитимскому району Новосибирской области.


По оперативной информации Госавтоинспекции, 46-летний водитель Lada2111 ехал со стороны Новосибирска в сторону Барнаула, когда врезался в грузовик МАЗ с полуприцепом. В ГИБДД уточнили, что, по предварительным данным, водитель «Лады» был пьян.


По оперативным данным ГИБДД, водитель «Лады» был пьян
По оперативным данным ГИБДД, водитель «Лады» был пьян


«В результате два человека от полученных травм скончались на месте — это женщина 1982 года рождения и ребёнок 2015 года рождения. 


Водитель и четыре пассажира [“Лады”] получили телесные повреждения. То есть в автомобиле было семь человек», — объяснили в отделе пропаганды искитимской ГИБДД. Водитель грузовика не пострадал. 


Сейчас на месте работают автоинспекторы и полицейские, выясняя причины и обстоятельства аварии — ГИБДД пообещала сообщить подробности позже. 


Вечером 1 января в Искитимском районе НСО случилась ещё одна страшная авария — пьяная женщина везла пятилетнего сына на квадроцикле, но транспорт опрокинулся. В опасной поездке мальчик погиб.

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