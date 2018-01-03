Пьяный водитель «Лады» и шесть пассажиров вылетели под грузовик: погибли женщина и ребёнок
Поздно вечером 2 января на дороге Р-256 под Новосибирском водитель Lada с шестью пассажирами разбился о грузовик МАЗ — погибли женщина и ребёнок.
Авария случилась примерно в 20:40 на трассе Р-256 недалеко от посёлка Дорогино, рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в отделе пропаганды ГИБДД по Искитимскому району Новосибирской области.
По оперативной информации Госавтоинспекции, 46-летний водитель Lada2111 ехал со стороны Новосибирска в сторону Барнаула, когда врезался в грузовик МАЗ с полуприцепом. В ГИБДД уточнили, что, по предварительным данным, водитель «Лады» был пьян.
«В результате два человека от полученных травм скончались на месте — это женщина 1982 года рождения и ребёнок 2015 года рождения.
Водитель и четыре пассажира [“Лады”] получили телесные повреждения. То есть в автомобиле было семь человек», — объяснили в отделе пропаганды искитимской ГИБДД. Водитель грузовика не пострадал.
Сейчас на месте работают автоинспекторы и полицейские, выясняя причины и обстоятельства аварии — ГИБДД пообещала сообщить подробности позже.
Вечером 1 января в Искитимском районе НСО случилась ещё одна страшная авария — пьяная женщина везла пятилетнего сына на квадроцикле, но транспорт опрокинулся. В опасной поездке мальчик погиб.
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Мария Морсина
Фото предоставлены ГИБДД по Искитимскому району