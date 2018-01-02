Житель Новосибирской области слёг с опасным гриппом

Врачи констатируют, что обычно жители, которые не ставят прививки от гриппа, болеют им в более тяжёлой форме
Врачи констатируют, что обычно жители, которые не ставят прививки от гриппа, болеют им в более тяжёлой форме

За неделю более 20 тысяч новосибирцев заболели ОРВИ, также официально зарегистрирован случай гриппа. По информации врачей, заболевший гриппом не был привит.


По информации на 2 января, за прошедшую неделю 20,3 тысячи жителей Новосибирской области заболели ОРВИ — это незначительно выше нормы, рассказали в Роспотребнадзоре по НСО.


При этом уровень заболеваемости у детей до 14 лет ниже нормы, но у детей постарше эпидпорог превышен на 2% — за неделю 6,5 тысяч подростков от 15 лет подхватили ОРВИ.


«На предыдущей неделе зарегистрирован один случай гриппа А, заболевший не привит против гриппа. Проводится мониторинг за циркуляцией вирусов среди людей с признаками ОРВИ и гриппа», — уточнили в ведомстве.


В Роспотребнадзоре добавили, что против гриппа сейчас привиты 1,2 млн человек, то есть почти половина жителей Новосибирской области.


О первом случае гриппа врачи сообщили в середине ноября — маленького ребёнка увезли в городской стационар.  


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