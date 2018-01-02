Новосибирцы оплатили подарки для тысячи брошенных детей
Больше тысячи воспитанников детских домов получили подарки к Новому году от жителей Новосибирска — сибиряки решили стать Дедами Морозами для сирот.
Волонтёры благотворительного фонда «Солнечный город» подвели итоги акции «Письма Деду Морозу», которая шла полтора месяца. По информации фонда, к концу 2017 года более 1300 сирот получили подарки к празднику — детей оказалось больше в два раза, чем по итогам прошлой акции.
О своих мечтах к Новому году воспитанники детских домов писали ещё в ноябре, и постепенно желающих получить подарки становилось всё больше.
Но несмотря на то, что число детей увеличилось, новосибирцам удалось исполнить все желания.
«Теперь пишут в соцсетях, что получили подарки и им очень приятно. Так что акция точно не последняя», — пояснили в «Солнечном городе».
Ранее в фонде рассказали, что воспитанники детских домов мечтали получить на Новый год не только игрушки и мобильные телефоны, но и необычные вещи — книгу для самообучения корейскому языку и шуруповёрт, а также четыре килограмма конфет и «женские духи в подарок для любимой девушки».
Читайте также:
Правительство Новосибирской области закупило за счёт бюджета новогодние подарки для 80 тысяч детей, находящихся в сложной жизненной ситуации.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Мария Морсина
Фото instagram.com/sun_city_life