Новосибирцы оплатили подарки для тысячи брошенных детей

Дети мечтали не только о конфетах и мобильных телефонах, но и о шуруповёрте и цветах

Больше тысячи воспитанников детских домов получили подарки к Новому году от жителей Новосибирска — сибиряки решили стать Дедами Морозами для сирот.







Волонтёры благотворительного фонда «Солнечный город» подвели итоги акции «Письма Деду Морозу», которая шла полтора месяца. По информации фонда, к концу 2017 года более 1300 сирот получили подарки к празднику — детей оказалось больше в два раза, чем по итогам прошлой акции.







О своих мечтах к Новому году воспитанники детских домов писали ещё в ноябре, и постепенно желающих получить подарки становилось всё больше.





Но несмотря на то, что число детей увеличилось, новосибирцам удалось исполнить все желания.







«Теперь пишут в соцсетях, что получили подарки и им очень приятно. Так что акция точно не последняя», — пояснили в «Солнечном городе».







Ранее в фонде рассказали, что воспитанники детских домов мечтали получить на Новый год не только игрушки и мобильные телефоны, но и необычные вещи — книгу для самообучения корейскому языку и шуруповёрт, а также четыре килограмма конфет и «женские духи в подарок для любимой девушки».



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