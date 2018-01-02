Сибирячка с лисьим хвостом и татуировками пропала ночью в центре Новосибирска

Близкие Натальи Баленковой написали заявление в полицию 
Близкие Натальи Баленковой написали заявление в полицию 

Волонтёры начали поиск жительницы Новосибирска, 33-летней Натальи Баленковой, которая вышла из дома на улице Мичурина посреди новогодней ночи, не предупредив об этом семью.


Наталья Баленкова вышла из дома на улице Мичурина в Центральном районе Новосибирска в 3 часа ночи 1 января, рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ гражданский муж девушки Антон Дрючин. С ним сибирячка праздновала Новый год, но ушла в момент, когда молодой человек задремал. 

  

«Конфликта никакого не было… Кто-то позвонил, вышла с кем-то встретиться, так и не можем понять, с кем. Записку оставила: “Я скоро вернусь, целую”», — объяснил новосибирец.


По его словам, раньше Наталья никогда так не поступала — и если уходила из дома, всегда предупреждала. 


Сейчас семья девушки уже обзвонила друзей и знакомых Баленковой — она общается в новосибирском сообществе ролевиков — но никто не знает, где находится Наталья, добавил Антон Дрючин. 


По словам близких девушки, она раньше никогда не уходила из дома без предупреждения
По словам близких девушки, она раньше никогда не уходила из дома без предупреждения


Близкие сибирячки обратились к волонтёрам поискового отряда «Маяк» и написали заявление в полицию.


По информации поисковиков, рост девушки 165 см, она среднего телосложения, имеет чёрные волосы до плеч и зелёные глаза. Среди особых примет волонтёры отмечают татуировки на шее и на обеих руках


В момент пропажи Наталья была одета в чёрный пуховик с капюшоном (на нём — рыжий лисий хвост), синие джинсы и жёлтые ботинки.


Дополнение: после публикации новости семья Натальи сообщила, что девушка пришла домой. 


Вчера в Новосибирске нашлась 15-летняя Алёна Сапсалёва, которая пропала перед новогодними праздниками. Девушка-подросток пришла домой сама

Прочтений: 24284
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (37)37
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено