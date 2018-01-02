Сибирячка с лисьим хвостом и татуировками пропала ночью в центре Новосибирска

Близкие Натальи Баленковой написали заявление в полицию

Волонтёры начали поиск жительницы Новосибирска, 33-летней Натальи Баленковой, которая вышла из дома на улице Мичурина посреди новогодней ночи, не предупредив об этом семью.







Наталья Баленкова вышла из дома на улице Мичурина в Центральном районе Новосибирска в 3 часа ночи 1 января, рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ гражданский муж девушки Антон Дрючин. С ним сибирячка праздновала Новый год, но ушла в момент, когда молодой человек задремал.





«Конфликта никакого не было… Кто-то позвонил, вышла с кем-то встретиться, так и не можем понять, с кем. Записку оставила: “Я скоро вернусь, целую”», — объяснил новосибирец.







По его словам, раньше Наталья никогда так не поступала — и если уходила из дома, всегда предупреждала.





Сейчас семья девушки уже обзвонила друзей и знакомых Баленковой — она общается в новосибирском сообществе ролевиков — но никто не знает, где находится Наталья, добавил Антон Дрючин.





По словам близких девушки, она раньше никогда не уходила из дома без предупреждения





Близкие сибирячки обратились к волонтёрам поискового отряда «Маяк» и написали заявление в полицию.







По информации поисковиков, рост девушки 165 см, она среднего телосложения, имеет чёрные волосы до плеч и зелёные глаза. Среди особых примет волонтёры отмечают татуировки на шее и на обеих руках







В момент пропажи Наталья была одета в чёрный пуховик с капюшоном (на нём — рыжий лисий хвост), синие джинсы и жёлтые ботинки.







Дополнение: после публикации новости семья Натальи сообщила, что девушка пришла домой.





Вчера в Новосибирске нашлась 15-летняя Алёна Сапсалёва, которая пропала перед новогодними праздниками. Девушка-подросток пришла домой сама.