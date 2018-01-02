Сексуальные девушки в золотых боди станцевали тверк под песню Beyonce

В танцевальной школе стало традицией выпускать сексуальные видео к Новому году
В танцевальной школе стало традицией выпускать сексуальные видео к Новому году

Девушки из команды новосибирской танцевальной школы Fraules Dance Centre выпустили видеоклип на песню Beyonce — в ролике они танцуют тверк в блестящих боди.


В клипе на песню «Yonce» американской певицы Beyonce снимались профессиональные хореографы, а также ученики танцевальной школы, рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в команде Fraules Team. Хореографию для клипа придумала основательница Fraules Dance Centre Елена Яткина, прославившаяся в России и других странах умением танцевать тверк.


В клипе снялись профессиональные хореографы и студентки школы
В клипе снялись профессиональные хореографы и студентки школы


Задачей команды было снять красивое видео к Новому году — девушки опубликовали его поздно вечером 31 декабря, а сейчас оно набрало на YouTube более 150 тысяч просмотров.



«Снималось всё в лофте “Мельница” ещё несколько месяцев назад. Любой танец репетируется по-разному, в зависимости от профессионализма танцоров, студенты учатся подольше чуть-чуть. Но всё круто прошло! Не без труда, но девчонки выучили всю хореографию, потому что она достаточно сложная», — пояснили во Fraules Team.


Практически каждое видео Fraules Team набирает миллионы просмотров
Практически каждое видео Fraules Team набирает миллионы просмотров


В команде уточнили, что следующий клип от Fraules будет уже в 2018 году. «Задумок уже много», — пообещали хореографы.


Одно из самых знаменитых видео сибирячек, танцующих тверк, было снято на песню Major Lazer «Watch out for this» в конце 2013 года, и оно набрало более 165 млн просмотров на YouTube. Позже девушки выпустили ещё несколько профессиональных видеоклипов, которые быстро становились популярными.


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