Фотофакт: неизвестные вывалили триста новогодних пихт на Бердское шоссе

Вероятно, кучи непроданных пихт оставили продавцы, которые не смогли их продать
Вероятно, кучи непроданных пихт оставили продавцы, которые не смогли их продать

Сегодня с остановки «Светлая» на Бердском шоссе начали вывозить новогодние пихты — неизвестные свалили в кучу более 300 деревьев. Новосибирцы, ставшие очевидцами, подозревают в этом неудачливых продавцов.


«Я проезжал мимо и спросил у людей, которые убирали. Неизвестные вывалили [пихты] в ночь с 31 на 1 [января]. Это продавцы ёлок, а кто ещё! Такого ещё не было, чтобы прям вывалили [на остановку]», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец, житель Первомайского района.


По оценкам работников, убиравших деревья, неизвестные вывалили более трёх сотен пихт
По оценкам работников, убиравших деревья, неизвестные вывалили более трёх сотен пихт


Он рассказал, что, по оценкам уборщиков, неизвестные вывалили более 300 пихт — работники загружали деревья в самосвалы и увозили.


Ранее НГС.БИЗНЕС узнал, сколько зарабатывают продавцы ёлок под Новый год и почему открыть свой базар — кошмар для новичка.


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Новосибирские власти начали усиленно охранять леса, где растут хвойные деревья, чтобы защитить сосны, ели и пихты от «чёрных лесорубов». За каждое незаконно срубленное дерево нарушителям полагаются штрафы от полутора до двух тысяч рублей за штуку.

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