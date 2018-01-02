Фотофакт: неизвестные вывалили триста новогодних пихт на Бердское шоссе
Сегодня с остановки «Светлая» на Бердском шоссе начали вывозить новогодние пихты — неизвестные свалили в кучу более 300 деревьев. Новосибирцы, ставшие очевидцами, подозревают в этом неудачливых продавцов.
«Я проезжал мимо и спросил у людей, которые убирали. Неизвестные вывалили [пихты] в ночь с 31 на 1 [января]. Это продавцы ёлок, а кто ещё! Такого ещё не было, чтобы прям вывалили [на остановку]», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец, житель Первомайского района.
Он рассказал, что, по оценкам уборщиков, неизвестные вывалили более 300 пихт — работники загружали деревья в самосвалы и увозили.
Ранее НГС.БИЗНЕС узнал, сколько зарабатывают продавцы ёлок под Новый год и почему открыть свой базар — кошмар для новичка.
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Новосибирские власти начали усиленно охранять леса, где растут хвойные деревья, чтобы защитить сосны, ели и пихты от «чёрных лесорубов». За каждое незаконно срубленное дерево нарушителям полагаются штрафы от полутора до двух тысяч рублей за штуку.
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Мария Морсина
Фото очевидца