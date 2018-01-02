«Поехали встречать закат»: пятилетний ребёнок погиб после поездки с пьяной матерью на квадроцикле

Страшная авария случилась в лесу, где жители катаются на снегоходах и квадроциклах
Страшная авария случилась в лесу, где жители катаются на снегоходах и квадроциклах

Вечером 1 января под Новосибирском случилась страшная авария — пьяная женщина везла пятилетнего сына на квадроцикле, но он опрокинулся. В поездке мальчик погиб.


Авария произошла недалеко от садового общества «Вега» между Бердском и селом Сосновка — 33-летняя жительница Бердска решила покатать в лесу 5-летнего сына на квадроцикле «Гепард» Stels ATV 650G.


«То ли закат они поехали встречать с ребёнком, то ли она просто его хотела прокатить, там сумбур из объяснений непонятных… В пути следования она не справилась с управлением этого квадроцикла и совершила опрокидывание в правый кювет по ходу своего движения.


Мальчик, её сын, 2012 года рождения от полученных травм скончался на месте», — пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в отделе пропаганды ГИБДД по Искитимскому району.


На месте аварии работали бердские и искитимские полицейские и инспекторы — они пытались разобраться в обстоятельствах аварии до утра. По словам представителей ГИБДД, это было сложно, поскольку водительница квадроцикла была пьяна — и по всей видимости, выпила алкоголь не только до, но и после аварии.


Как уточнил НГС.НОВОСТИ инспектор дорожно-патрульной службы Дмитрий Богреев, работавший на месте аварии, есть вероятность, что женщине дали алкоголь её родственники уже после ДТП, «чтобы она не сошла с ума».


Инспектор отметил, что в этом лесу люди часто катаются на квадроциклах и снегоходах — там накатанная дорога. В месте, где перевернулся квадроцикл женщины, были постелены доски, чтобы можно было проехать через овраг — возможно, квадроцикл соскользнул с них.


Богреев добавил, что мальчик сильно пострадал — а ближайшая станция скорой помощи была далеко, медики просто не успели бы доехать до места аварии.


В ГИБДД добавили, что сейчас уже возбуждено уголовное дело — в причинах аварии разбираются следователи.


Ранее в Новосибирске произошла авария с участием детей на квадроцикле. По данным ГИБДД, восьмилетний квадроциклист наехал на шестилетнего пешехода. Младший ребёнок сломал позвоночник.

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