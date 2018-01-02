Спасатели окружили здание ГУМа на площади Маркса
Утром 2 января более пяти пожарных машин приехали к зданию ГУМа на площади Маркса в Новосибирске — спасатели проверяют информацию горожан, заметивших дым.
«У ГУМа много машин пожарной охраны и спасателей. Пожарные продолжают подъезжать», — сообщил в редакцию НГС.НОВОСТИ очевидец. Они начали съезжаться к ТЦ примерно в 10:30. По его словам, к зданию торгового центра съехалось больше 5 автомобилей пожарных, при этом дым был незаметен.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области, о дыме из окон здания сообщил один из жителей. Однако, по предварительным данным спасателей, пожар не подтвердился.
«[На месте] осталось четыре машины для проверки всех помещений поэтажно», — отметили в МЧС.
За день до Нового года спасатели массово выехали в торговые центры Новосибирска — их вновь эвакуировали из-за звонков о бомбах и пожарной тревоги. Посетителям ТЦ пришлось подолгу стоять на улице.
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Мария Морсина
Фото читателя НГС