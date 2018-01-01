Самолёт до Москвы вылетел из Новосибирска с задержкой в сутки


Задержка самолёта на день испортила планы новосибирцам
Задержка самолёта на день испортила планы новосибирцам

Вечером 1 января из Новосибирска в Москву вылетел самолёт, который задержался на сутки.


С трудностями столкнулись пассажиры рейса авиакомпании «Аэрофлот» СУ 1461. Самолёт должен был полететь ещё 31 декабря в 18:30, однако задержался ровно на сутки


«Мы прошли досмотр, самолёт уже стоял около выхода, а потом выход стали отодвигать и самолёт отъехал от выхода. Сначала перенесли на полчаса ,потом на час, потом ещё на два часа перенесли – ничего не объясняли. Потом сообщали, что информацию о вылете сообщат в 11 часов, а в 11 нам объявили, что мы можем пройти и забрать свой багаж. Мы вышли из зала вылета, пошли в представительство Аэрофлота, там нам объяснили, что самолёт неисправен, что мы можем забрать багаж и переночевать в отеле при аэропорту и что вылет будет через сутки в 6:30 вечером», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ один из пассажиров Алексей Переладов. Он отметил, что в итоге провел ночь в отеле возле «Толмачёво».


Алексей отметил, что в Москве у него должна была быть пересадка в Стамбул. Пока неизвестно, сможет ли он полететь дальше, так как мест в эконом-классе на рейс в этот город нет — об этом ему сказали на горячей линии.


«Планов было много на новогоднюю ночь — на всю ночь была пересадка в Москве, думали в Москве будем встречать Новый год», — посетовал пассажир.


Сегодня примерно в 18:20 пассажиры были в самолёте и готовились к полёту, добавил Переладов. В 18:30 рейс вылетел — эту информацию подтвердили в справочной аэропорта «Толмачёво».


НГС отправил запрос в авиакомпанию Аэрофлот за комментарием о причинах задержки.


Предполагалось, что самолёт может вылететь даже позже — в 9 часов вечера.
Предполагалось, что самолёт может вылететь даже позже — в 9 часов вечера.


В середине декабря НГС рассказывал о задержках, с которыми столкнулись пассажиры авиакомпании S7.

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