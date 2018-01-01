Над Новосибирском восходит самая огромная Луна за 16 лет

Предыдущие Суперлуние ,которое было в начале декабря

В ночь на 2 января над Новосибирском взойдёт самая крупная Луна за 16 лет — спутник подойдёт очень близко к Земле





«Следующее ещё более близкое к Земле полнолуние будет в ноябре 2034 года, а прошлое более близкое было недавно, в ноябре 2016», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ замдиректора Большого новосибирского планетария по научно-методической работе Илья Орлов.





Таким образом, сегодняшнее полнолуние будет самым близким на отрезке длиной 16 лет. Суперлуние, которое было поменьше, можно было наблюдать ночью 3 декабря.





Специалист напомнил, что что орбита, по которой Луна обращается вокруг Земли, не совсем круговая. Соответственно, расстояние до спутника постоянно изменяется. Минимальное расстояние между центрами Земли и Луны составляет около 357 тысяч км, а максимальное - 406 тысяч км.





«Суперлунием называется совпадение двух событий - полнолуния, когда видимая сторона Луны полностью освещена Солнцем, и перигея лунной орбиты, когда Луна к нам ближе всего и, соответственно, выглядит на небе крупнее, чем обычно. Противоположная, менее зрелищная ситуация, когда полнолуние совпадает с точкой апогея - максимального удаления Луны от Земли - иногда называется "микролунием"»







В результате круглая «суперлуна» на небе выглядит на 14% крупнее и на 30% ярче, чем такая же круглая «микролуна», отметил Илья Орлов.







«К тому же, суперлуние почти совпадает ещё с одной астрономической точкой - 3 января Земля в свою очередь проходит перигелий своей орбиты, то есть расстояние между Землёй и Солнцем достигает своего минимума. Это значит, что на земном небе Солнце также будет выглядеть больше, чем обычно, правда, только на 3%», — добавил астроном.