Пережили Новый год: сибиряк выбил дверь в горящую квартиру, чтобы спасти соседа





Мужчина не побоялся войти в комнату, заполненную ядовитым дымом. Фото из архива НГС

Утром 1 января в Новосибирске житель улицы Кубовая спас соседа, который спал в горящей квартире.





«1 января в 6:54 в пожарно-спасательную часть № 5 поступил звонок. Соседи сообщили, что чувствуют запах дыма в одной из квартир, расположенной на втором этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.





Спустя десять минут первые пожарные расчёты были на месте происшествия. Включившись в звено газодымозащитной службы, спасатели начали проверять, есть ли в подъезде и квартирах люди.







«Вскоре выяснилось, что мужчину, находящегося в горящей квартире, спас сосед, который не испугался ядовитого дыма и, рискуя собственной жизнью, выбил подручными средствами дверь и эвакуировал пострадавшего на свежий воздух.





По прибытии скорой медицинской помощи пострадавший был госпитализирован в больницу с признаками отравления угарным газом», — добавили в МЧС.







Пожар ликвидировали в 7:09, в комнате оказались повреждены стены, мебель, домашние вещи. Причина пока устанавливается.





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