Пережили Новый год: сибиряк выбил дверь в горящую квартиру, чтобы спасти соседа
Утром 1 января в Новосибирске житель улицы Кубовая спас соседа, который спал в горящей квартире.
«1 января в 6:54 в пожарно-спасательную часть
Спустя десять минут первые пожарные расчёты были на месте происшествия. Включившись в звено газодымозащитной службы, спасатели начали проверять, есть ли в подъезде и квартирах люди.
«Вскоре выяснилось, что мужчину, находящегося в горящей квартире, спас сосед, который не испугался ядовитого дыма и, рискуя собственной жизнью, выбил подручными средствами дверь и эвакуировал пострадавшего на свежий воздух.
По прибытии скорой медицинской помощи пострадавший был госпитализирован в больницу с признаками отравления угарным газом», — добавили в МЧС.
Пожар ликвидировали в 7:09, в комнате оказались повреждены стены, мебель, домашние вещи. Причина пока устанавливается.
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Елена Громкова
Фото из архива НГС