Пропавшая перед праздниками девушка вернулась домой


Девушка вернулась перед Новым годом
Девушка вернулась перед Новым годом

В Новосибирске нашлась 15-летняя Алёна Сапсалёва, которая пропала перед выходными.


«Родственники говорят, что сама домой пришла. Больше ничего не говорят», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ волонтёры поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск».


По информации волонтёров, она вернулась домой вчера, 31 декабря. Днём Алёну ещё искали, а пропала она 29 декабря, после того как ушла утром из лицея НГТУ на Выставочной.

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