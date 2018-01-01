Пропавшая перед праздниками девушка вернулась домой
В Новосибирске нашлась 15-летняя Алёна Сапсалёва, которая пропала перед выходными.
«Родственники говорят, что сама домой пришла. Больше ничего не говорят», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ волонтёры поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск».
По информации волонтёров, она вернулась домой вчера, 31 декабря. Днём Алёну ещё искали, а пропала она 29 декабря, после того как ушла утром из лицея НГТУ на Выставочной.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Елена Громкова
Фото Кирилла Шматкова