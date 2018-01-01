Переплыть Босфор и влюбиться: новосибирцы дали себе обещания перед забегом на морозной набережной

120 человек пришли утром на набережную

Сегодня, 1 января, 120 новосибирцев собрались на Михайловской набережной, чтобы дать себе обещание и пробежать 2018 метров.





В 12 часов утра на набережной состоялся «Забег обещаний» — его организовала школа правильного спорта I Love Supersport. Перед забегом участники написали на своих беговых номерах обещания, которые они должны выполнить в начинающемся году.





«1 января каждый год уже третий раз в Новосибирске приходят участники. Каждому дали номер, на котором люди писали своё обещание: что они обещают себе сделать в 2018 году. В поддержку этого обещания пробегают 2018 метров. В прошлом году было 2017 метров, в позапрошлом 2016», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ организаторы акции.





Организаторы отмечают, что бегать сегодня было прохладно, но люди справились с этим неудобством. «Кто-то в машинах греется, переодевается, кто-то прыгает. Сначала у нас была зарядка, потом все активно разбегались. Замёрзнуть никто не успел», — пояснили в спортивной школе.





По информации организаторов, у некоторых участников обещания прошлого года исполнились. В этом году новосибирцы ждут того же.





«Обычно спортивные желания – это сделать дистанцию "Айронмен", переплыть Босфор, пробежать полумарафон или марафон. Из неспортивных - дети пишут "обещаю учиться на пятёрки" или "обещаю хорошо себя вести". Взрослые пишут: влюбиться, купить квартиру, выучить язык английский», — отмечают организаторы.





Участники на старте забега





Некоторый участники выложили в соцсетях фотографии со своими номерами и даже не побоялись рассказать про обещания.





#ilovesupersport_nsk Публикация от Теслицкая Юлия (@sunlady_nsk) Дек 31, 2017 at 8:46 PST





















В прошлом году «Забег обещаний» проходил в Нарымском сквере.