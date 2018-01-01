Улицы Новосибирска опустели после долгого праздника

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Первый рассвет в 2018 году. Фото читателя НГС

Следом за весёлой новогодней ночью наступило очень спокойное утро и такой же день — далеко не все новосибирцы отважились выйти на улицу.





На улицах оказалось мало не только машин, но и пешеходов, пустынно с утра было даже в центре, хотя небольшое количество людей встречалось.





Если вы сегодня утром решились погулять и решили показать, что увидели вокруг — можете присылать свои фотографии нам так же, как и фото с празднования новогодней ночи. Мы ждём от вас сообщений и фото — присылайте их нам через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.





14:47





Вот такой вид из окна был у одного из наших читателей около 12:00.





Фото читателя НГС





13:56





Часы Главпочтамта сегодня показывают не только время и температуру, но и год — напоминаем, уже 2018-й!





Улица Ленина 1 января 2018 года. Фото Елены Громковой





13:40





Необычно пустым был сегодня Димитровский мост.





Димитровский мост утром 1 января 2018 года. Фото Елены Громковой





13:20





На перекрытой улице Ленина очень тихо — здесь можно встретить горожан, но здесь уже не так массово, как было в праздничную ночь.





Люди на улице Ленина. Фото Елены Громковой





Перекрёсток Советской и Ленина. Фото Елены Громковой





Перекрёсток Советской и Ленина. Фото Елены Громковой



