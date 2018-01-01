Улицы Новосибирска опустели после долгого праздника
Следом за весёлой новогодней ночью наступило очень спокойное утро и такой же день — далеко не все новосибирцы отважились выйти на улицу.
На улицах оказалось мало не только машин, но и пешеходов, пустынно с утра было даже в центре, хотя небольшое количество людей встречалось.
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Вот такой вид из окна был у одного из наших читателей около 12:00.
Часы Главпочтамта сегодня показывают не только время и температуру, но и год — напоминаем, уже 2018-й!
Необычно пустым был сегодня Димитровский мост.
На перекрытой улице Ленина очень тихо — здесь можно встретить горожан, но здесь уже не так массово, как было в праздничную ночь.
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Елена Громкова
Фото читателя НГС (1), автора