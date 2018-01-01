Новосибирцы встретили первую ночь года

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Фото Оксаны Мамлиной
Фото Оксаны Мамлиной

Жители Новосибирска всю ночь отмечали наступление нового, 2018 года — о том, как это было, можно посмотреть в материале НГС.НОВОСТИ.


Мы публикуем фотографии наших корреспондентов и горожан, которые всю ночь отмечали и наблюдали за тем, что происходит в городе.


Если вы ещё не прислали нам фотографию с вашего праздника — мы ждём их от вас в течение дня — присылайте их нам через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, 

на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.



Наши читатели вчера попали в большую толпу, которая собралась в метро на площади Ленина после 00:00. Посмотрите на видео, как это было.




Новосибирцы могли посмотреть салют не только в центре города — фейерверки пускали в разных районах.


«На Горском был красивый салют и очень красочный», — рассказывает нам читатель.


Фейерверк на Горском. Фото читателя
Фейерверк на Горском. Фото читателя


Фейерверк на Горском. Фото читателя
Фейерверк на Горском. Фото читателя



Вот такую ёлку прислала нам читательница НГС, подписавшаяся Пенсионеркой.


Фото читательницы НГС
Фото читательницы НГС



«Вечеринку устраивал дома, вот такая красиво наряженная ёлка у меня. Хотелось бы, чтобы читатели НГС увидели эту фотографию в утреннем репортаже и прониклись новогодним настроением вместе со мной», — пишет нам Василий, житель улицы Бориса Богаткова.


Ёлка в доме на улице Бориса Богаткова. Фото читателя НГС
Ёлка в доме на улице Бориса Богаткова. Фото читателя НГС



Несмотря на морозную ночь, центр Новосибирска собрал множество жителей города.


Фото Оксаны Мамлиной
Фото Оксаны Мамлиной


Они смогли посмотреть новогоднее представление и увидеть праздничный фейерверк.


Фото Оксаны Мамлиной
Фото Оксаны Мамлиной


Фото Оксаны Мамлиной
Фото Оксаны Мамлиной


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