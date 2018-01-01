Новосибирцы встретили первую ночь года

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Фото Оксаны Мамлиной

Жители Новосибирска всю ночь отмечали наступление нового, 2018 года — о том, как это было, можно посмотреть в материале НГС.НОВОСТИ.





Мы публикуем фотографии наших корреспондентов и горожан, которые всю ночь отмечали и наблюдали за тем, что происходит в городе.





Если вы ещё не прислали нам фотографию с вашего праздника — мы ждём их от вас в течение дня — присылайте их нам через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00,

на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.





14:43





Наши читатели вчера попали в большую толпу, которая собралась в метро на площади Ленина после 00:00. Посмотрите на видео, как это было.









14:30





Новосибирцы могли посмотреть салют не только в центре города — фейерверки пускали в разных районах.





«На Горском был красивый салют и очень красочный», — рассказывает нам читатель.





Фейерверк на Горском. Фото читателя





Фейерверк на Горском. Фото читателя





13:54





Вот такую ёлку прислала нам читательница НГС, подписавшаяся Пенсионеркой.





Фото читательницы НГС





13:37





«Вечеринку устраивал дома, вот такая красиво наряженная ёлка у меня. Хотелось бы, чтобы читатели НГС увидели эту фотографию в утреннем репортаже и прониклись новогодним настроением вместе со мной», — пишет нам Василий, житель улицы Бориса Богаткова.





Ёлка в доме на улице Бориса Богаткова. Фото читателя НГС





12:56





Несмотря на морозную ночь, центр Новосибирска собрал множество жителей города.





Фото Оксаны Мамлиной





Они смогли посмотреть новогоднее представление и увидеть праздничный фейерверк.





Фото Оксаны Мамлиной





Фото Оксаны Мамлиной



