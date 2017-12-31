Толмачёво установил новый рекорд: аэропорт обслужил 5-миллионного пассажира

Толмачёво достиг новой рекордной отметки

Сегодня, 31 декабря, аэропорт Толмачёво достиг отметки в пять миллионов пассажиров с учетом транзитных и трансферных.





Таким образом, аэропорт обслужил рекордное количество пассажиров с начала года за всю историю существования авиапредприятия, сообщает пресс-служба Толмачёво.





О 5-миллионном пассажире известно только то, что он вылетал из Новосибирска.





«Прирост пассажиропотока за год составил более 900 тыс. человек. Кроме того, в декабре 2017 года достигнут ещё один рекорд зимнего периода —16,4 тыс. обслуженных пассажиров в сутки. Достижение рекордной отметки стало возможным благодаря высоким темпам роста пассажиропотока в первом полугодии: по итогам 6 месяцев аэропорт встретил два миллиона пассажиров, а уже в августе обслужил три млн. человек. Четырёхмиллионный пассажир обслужен 18 октября, на два месяца раньше по сравнению с 2016 годом», — передают в аэропорту.





А 24 ноября, у Толмачёво была ещё одна рекордная отметки — с начала года он обслужил 4,5 млн пассажиров.