Новосибирцев ждут на салют ночью в центре города

Салют можно будет посмотреть из новогоднего городка на площади Ленина

Сегодня в ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 года в центре Новосибирска будет празднование Нового года — власти обещают салют в центре.





«В новогоднем городке на площади Ленина состоится празднование Нового года-2018. Новосибирцев поздравят руководители города и области.





Традиционно пройдут народные гуляния, будет организована культурно-развлекательная программа, а также праздничный салют.





Всех гостей ожидает новогодняя программа: «Ты пишешь мне письма, такие волшебные…». P. S. Дед Мороз. Главный герой торжества Дед Мороз собрал лучшие письма с самыми интересными пожеланиями, необычными подарками, забавными просьбами и готов поделиться ими с горожанами в новогоднюю ночь. Также у всех, кто не успел написать и отправить письмо Деду Морозу, появится такая возможность. Для этого в новогоднем городке будет установлен почтовый ящик», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.





Праздник начнётся на площади Ленина с 23 часов 31 декабря и продлится до 3 часов ночи.





При этом на Михайловской набережной праздничная программа длится с 14 часов. В 22 часа будет перерыва, а после с 12 часов ночи она возобновится до 3 часов утра.





Напоминаем, что общественный транспорт будет ходить до половины второго ночи. Откуда можно будет уехать после праздника написано в этом материале. Поезда метро будут ходить до часу ночи. — также мы прежде рассказывали о том, какие выходы в метро будут работать, а какие — нет.