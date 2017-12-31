Новосибирцев ждут на салют ночью в центре города

Салют можно будет посмотреть из новогоднего городка на площади Ленина
Салют можно будет посмотреть из новогоднего городка на площади Ленина

Сегодня в ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 года в центре Новосибирска будет празднование Нового года — власти обещают салют в центре.


«В новогоднем городке на площади Ленина состоится празднование Нового года-2018. Новосибирцев поздравят руководители города и области. 


Традиционно пройдут народные гуляния, будет организована культурно-развлекательная программа, а также праздничный салют. 


Всех гостей ожидает новогодняя программа: «Ты пишешь мне письма, такие волшебные…». P. S. Дед Мороз. Главный герой торжества Дед Мороз собрал лучшие письма с самыми интересными пожеланиями, необычными подарками, забавными просьбами и готов поделиться ими с горожанами в новогоднюю ночь. Также у всех, кто не успел написать и отправить письмо Деду Морозу, появится такая возможность. Для этого в новогоднем городке будет установлен почтовый ящик», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.


Праздник начнётся на площади Ленина с 23 часов 31 декабря и продлится до 3 часов ночи.


При этом на Михайловской набережной праздничная программа длится с 14 часов. В 22 часа будет перерыва, а после с 12 часов ночи она возобновится до 3 часов утра.


Напоминаем, что общественный транспорт будет ходить до половины второго ночи. Откуда можно будет уехать после праздника написано в этом материале. Поезда метро будут ходить до часу ночи. —  также мы прежде рассказывали о том, какие выходы в метро будут работать, а какие — нет

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