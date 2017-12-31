НГС поздравляет с Новым годом своих читателей

НГС будет работать все новогодние праздники
НГС будет работать все новогодние праздники

Сегодня, 31 декабря, редакция сайта НГС поздравляет с наступающим Новым годом своих читателей.


Для вас своё поздравление оставил лично главный редактор Александр Агафонов:


«От лица всей команды НГС я поздравляю наших читателей с Новым годом и желаю, чтобы в 2018-м все мы были счастливы, здоровы и полны оптимизма. Пусть невзгоды обойдут вас стороной, а те, что не пройдут мимо - не сломят вас, но сделают сильнее. Мы желаем вам любви и мира в семьях; успеха и благополучия в ваших начинаниях; удачи и везения во всем, что бы вы ни делали. Будьте счастливы в новом году!».


Напоминаем, что всю страну впереди ждёт целых восемь выходных дней  — с 1 по 8 января. 


Но все эти дни редакция будет работать и сообщать вам новости. Уже завтра, 1 января, во второй половине дня мы начинаем работу — поэтому всю ночь вы можете присылать нам фотографии своих вечеринок: утром мы сделаем подборку лучших фотографий.

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