Новосибирский зоопарк заказал ремонт центрального фонтана за 950 тысяч

Зоопарк потратит на ремонт чаши почти миллион рублей
Зоопарк потратит на ремонт чаши почти миллион рублей

Новосибирский зоопарк заказал ремонт чаши центрального фонтана на входе.


«Подрядчик  должен приступить к выполнению работ 1 марта и сдать выполненные работы в срок до 1 мая», — говорится в документах закупки.


Работы оценены в 950 тысяч рублей.


По договору рабочие должны будут разобрать керамическую плитку на дне и стенах чаши, демонтировать гидроизоляцию. А затем сделать новую гидроизоляцию и выложить чашу новой плиткой.


Возле центрального фонтана в Новосибирском зоопарке часто проходят различные праздники — например, в августе 2017 года зоопарк отмечал свое 70-летие. В честь такого события воду в фонтане даже покрасили в синий цвет.


Вода в  фонтане стала синей после того, как в нее добавили химический индикатор, который называется бромкрезоловый зелёный
Вода в  фонтане стала синей после того, как в нее добавили химический индикатор, который называется бромкрезоловый зелёный


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