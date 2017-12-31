Новосибирский зоопарк заказал ремонт центрального фонтана за 950 тысяч
Новосибирский зоопарк заказал ремонт чаши центрального фонтана на входе.
«Подрядчик должен приступить к выполнению работ 1 марта и сдать выполненные работы в срок до 1 мая», — говорится в документах закупки.
Работы оценены в 950 тысяч рублей.
По договору рабочие должны будут разобрать керамическую плитку на дне и стенах чаши, демонтировать гидроизоляцию. А затем сделать новую гидроизоляцию и выложить чашу новой плиткой.
Возле центрального фонтана в Новосибирском зоопарке часто проходят различные праздники — например, в августе 2017 года зоопарк отмечал свое 70-летие. В честь такого события воду в фонтане даже покрасили в синий цвет.
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Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова