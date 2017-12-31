Трамваи № 13 остановились из-за ДТП возле Октябрьского рынка
Днём 31 декабря в Новосибирске из-за аварии остановилось движение трамваев
«Трамвай № 13 напомнил о себе в последний день уходящего года, 3 участника ДТП», — написал в редакцию очевидец.
Свидетель рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что проезжал мимо ДТП около 14 часов.
«Это произошло буквально за секунду до того, как я повернулся. Там две машины боками притёрлись и плюс трамвай. Две машины стояли на поворот налево, видимо, хотели одновременно повернуть, но в зеркало не посмотрели, что трамвай приближается», — рассказал водитель, проезжавший мимо.
После аварии трамваи встали. По данным карты ЦУГАЭТа, около 15 часов движение трамваев уже было восстановлено.
В начале декабря НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, как трамваи встали на улице Покрышкина — тогда очевидцы в соцсетях сообщали, что причина была в неправильной парковке возле путей.
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Елена Громкова
Фото очевидца