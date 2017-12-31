Трамваи № 13 остановились из-за ДТП возле Октябрьского рынка

Авария случилась на улице Гурьевской недалеко от перекрёстка с улицей Толстого

Днём 31 декабря в Новосибирске из-за аварии остановилось движение трамваев № 13 — ДТП произошло недалеко от остановки «Октябрьский рынок».





«Трамвай № 13 напомнил о себе в последний день уходящего года, 3 участника ДТП», — написал в редакцию очевидец.





Свидетель рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что проезжал мимо ДТП около 14 часов.





«Это произошло буквально за секунду до того, как я повернулся. Там две машины боками притёрлись и плюс трамвай. Две машины стояли на поворот налево, видимо, хотели одновременно повернуть, но в зеркало не посмотрели, что трамвай приближается», — рассказал водитель, проезжавший мимо.





После аварии трамваи встали. По данным карты ЦУГАЭТа, около 15 часов движение трамваев уже было восстановлено.





После аварии на некоторое время остановилось трамвайное движение





Авария произошла около 14 часов





В начале декабря НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, как трамваи встали на улице Покрышкина — тогда очевидцы в соцсетях сообщали, что причина была в неправильной парковке возле путей.