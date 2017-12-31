К Новосибирску приближается яркий метеорный поток

Метеор, снятый в Новосибирске в 2016 году
Метеор, снятый в Новосибирске в 2016 году

В ночь на 1 января вместе с Новым годом над Новосибирском начнётся «звёздный дождь» Квадрантиды.


«Радиант (точка, из которой на небе выходят метеоры) расположен высоко над горизонтом, достаточно высоко под утро. Но наблюдать можно в течение всей ночи с 23 часов. В вечернее время появляется в северной части неба, а после 11 часов будет двигаться в сторону востока, перемещаться и под утро будет в восточной части неба», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ специалист учебно-научного центра «Планетарий» Сибирского государственного университета геосистем и технологий (СГУГиТ) Виктория Дамм.


Можно будет увидеть до 120 метеоров в час. В прошлом году было 79 метеоров в час. Метеорный поток можно будет наблюдать с 1 по 5 января, а его пик приходится на 4 января.


«Радиант потока находится над созвездием Волопаса — около границы с созвездиями Геркулеса и Дракона. Потенциальным родоначальником квадрантид является небольшой астероид (196256) 2003 EH1», — добавила Виктория Дамм.


Она также отметила, что наблюдениям может помешать не только городская засветка, но и полная луна, которая будет в этой фазе в начале января.


В уходящем декабре над Новосибирском проходил другой мощный поток — поток Геминиды.

Прочтений: 8096
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (15)15
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено