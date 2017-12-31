К Новосибирску приближается яркий метеорный поток

Метеор, снятый в Новосибирске в 2016 году

В ночь на 1 января вместе с Новым годом над Новосибирском начнётся «звёздный дождь» Квадрантиды.





«Радиант (точка, из которой на небе выходят метеоры) расположен высоко над горизонтом, достаточно высоко под утро. Но наблюдать можно в течение всей ночи с 23 часов. В вечернее время появляется в северной части неба, а после 11 часов будет двигаться в сторону востока, перемещаться и под утро будет в восточной части неба», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ специалист учебно-научного центра «Планетарий» Сибирского государственного университета геосистем и технологий (СГУГиТ) Виктория Дамм.







Можно будет увидеть до 120 метеоров в час. В прошлом году было 79 метеоров в час. Метеорный поток можно будет наблюдать с 1 по 5 января, а его пик приходится на 4 января.







«Радиант потока находится над созвездием Волопаса — около границы с созвездиями Геркулеса и Дракона. Потенциальным родоначальником квадрантид является небольшой астероид (196256) 2003 EH1», — добавила Виктория Дамм.





Она также отметила, что наблюдениям может помешать не только городская засветка, но и полная луна, которая будет в этой фазе в начале января.







В уходящем декабре над Новосибирском проходил другой мощный поток — поток Геминиды.