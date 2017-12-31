15-летняя девушка ушла из лицея НГТУ и пропала без вести

Алёна Сапсалёва исчезла 29 декабря

В Новосибирске разыскивают 15-летнюю Алёну Сапсалёву — девушка пропала перед праздниками.





«29 декабря в 8:20 ушла из лицея НГТУ по адресу Выставочная, 36», — сообщают волонтёры поискового отряда «Доброспас».







Рост пропавшей 165 см, у неё светлые волосы, она худощавого телосложения. На девушке была тёмно-зелёная парка, чёрные штаны и чёрные замшевые ботинки, а также светлая вязанная шапка.





Кроме того, волонтёры сейчас ищут ещё одного пропавшего подростка. 16-летний Вячеслав Москвичев пропал 18 декабря. Он ушёл в 8 утра из дома по адресу Дивногорская, 150/5.





Вячеслав худощавого телосложения, его рост 160 см, у него светлые волосы, серые глаза, густые брови. На ногах у него были синие ботинки с белой подошвой. Он был одет в тёмные брюки, длинный тёмно-синий пуховик, капюшон с опушкой, синюю шапку с надписью «Россия». Среди особых примет — заломленный ноготь на среднем пальце левой руки.





Вячеслав пропал 18 декабря





Волонтёры отмечают, что в обоих случая неизвестно, куда подростки могли отправиться.





Всех, кто что-либо знает о пропавших, просят звонить по номерам полиции 02 и 020 или волонтёрам: 89538871777, 89133724737, 89095349234.





В середине декабря НГС.НОВОСТИ рассказывали, как в Новосибирске нашлись подростки, которые пропали в Кузбассе.